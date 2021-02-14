Сегодня все влюбленные на планете отмечают "профессиональный" праздник.

Сегодня отмечается долгожданный для все пар праздник - День святого Валентина. В этот день принято дарить подарки своей половинке, обмениваться валентинками и словами любви. Если не знаете, как провести этот день вместе и что подарить своей половинке - читайте материалы от УНИАН. А здесь вы найдете красивые, романтические и веселые поздравления с праздником для всех, а также слова для мужа и жены.

Поздравления с Днем святого Валентина для всех

Ах, какой же день прекрасный!

Для любви, чудес и ласки.

В феврале такой один

Подарил нам Валентин.

Я желаю всем, кто любит

Или чуточку влюбленным.

Быть всегда во всем по жизни

Этим чувством окрыленным.

Светлых дней, объятий жарких,

Глаз сияющих всегда,

А в душе - событий ярких,

Ну а грусти - никогда!

Поздравление для пары

С Днем влюбленных поздравляю.

Чувств вам искренних желаю,

Самых светлых и красивых,

Глаз сияющих, счастливых.

Берегите чувства ваши.

Станут пусть они лишь краше,

Слаще, чище и теплее.

Станут пусть сердца роднее.

Вы друг другом наслаждайтесь,

Верьте в чудо, улыбайтесь,

Смейтесь, искренне любите

И друг друга берегите!

Любовь друг к другу — это чудо,

Сильнее чувства в мире нет.

Любовь — противник зла, недуга,

Лекарство лучшее от бед.

Желаю чувств в душе кипящих,

Страстей, доверия, тепла,

Любви взаимной, настоящей,

Жить в самом центе волшебства.

Пусть День святого Валентина

Станет счастливейшим из дней,

От счастья ввысь душа взлетает,

Как стая белых голубей!

В День святого Валентина,

В каждый миг и круглый год

Будьте искренне любимы.

Пусть всегда вас кто-то ждет.

Будет в жизни вечный праздник,

Голова кружится пусть

От того, что столько счастья,

Без следа исчезла грусть.

Пусть бушуют в сердце страсти,

Пусть горячей будет кровь,

Пусть судьбою в одночасье

Правят мудрость и любовь!

Любви — огромной, настоящей,

До дрожи в сердце и в коленях,

Взаимной, искренней, блестящей.

Со страстью, верностью и рвеньем!

Пускай она будет нескучной,

Такой, какой бывает в книгах.

Но только верной, милозвучной,

Чтобы ни грамма в ней интриги.

Пускай любовь звездою станет.

Пусть станет гаванью, причалом,

Пусть Валентин святой подарит

Ее такой, чтоб не кончалась!

С Днем святого Валентина.

Пусть жизнь будет как малина —

Сладкой, а любовь — взаимной,

Самой нежной, самой сильной.

Радость пусть она приносит,

Жизнь — подарки преподносит,

Счастье — в жизнь твою ворвется.

И пускай всё удается.

Пусть добро тебя согреет,

К свету пусть откроет двери,

Будет в жизни всё отлично,

А в любви — всё романтично!

Февральский день любви и счастья.

Волшебник добрый Валентин —

Он разрушает все ненастья,

Несет любовь, добро и мир.

С Днем Валентина поздравляем —

Днем веры, светлых чувств, любви.

Желаем дамам кавалеров,

Мужчинам — женщин для души!

Пусть встретятся сегодня пары,

Взаимной будет радость встреч.

Желаем радости, и счастья,

И всем свою любовь сберечь!

С Днем святого Валентина всех любимых и любящих людей! Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет, окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!

***

Поздравляю с Днём святого Валентина! С днем всех влюблённых! Ведь нет ничего на свете лучше, чем любить и быть любимым. Пусть этот праздник ощущается не только в этот день, но и каждый день, а чувство любви и влюблённости живёт в сердцах каждого на протяжении долгих лет жизни. Желаю всем влюблённым в этот день решится на новый шаг в своей жизни, тем кто ещё не встретил свою любовь, обязательно найти её, а те кто потерял веру в любовь обрести её вновь. Любите и будьте любимы!

***

Как сила притяжения сближает планеты, так и любовь соединяет людей, несмотря на разные характеры, вкусы и интересы. Любить — значит смотреть не друг на друга, а смотреть в одном направлении. Я желаю вам поскорее отыскать это чувство, а тем, кто уже нашел, я желаю никогда его не терять! С Днем святого Валентина!

Поздравления с Днем Валентина парню или мужу

Любимый, милый, дорогой,

Мне очень хорошо с тобой.

Целую, крепко обнимаю

И с Днем влюбленных поздравляю.

В День святого Валентина

Я тебе скажу, любимый:

Счастлива с тобой, родной.

Послан небом мне, судьбой.

Будь всегда здоров, успешен

И со мной всегда будь нежен.

Пусть исполнятся мечты.

Лучший в мире — это ты!

Есть на свете у меня

Мой родной, моя семья.

С Днем святого Валентина,

Самый лучший мой мужчина!

Страсти, нежности, любви

Пусть в душе горят огни.

Чтоб любовь не угасала

И с годами ярче стала.

Пускай греет нас она

В непростые времена.

Мы пройдем сквозь лед и стужу

С лучшим в целом мире мужем!

С Днем святого Валентина!

С Днем влюбленных, милый мой,

Ненаглядный мой мужчина,

Самый близкий и родной.

Быть с тобой хочу я рядом

Каждый миг и каждый час.

По утрам встречаться взглядом,

Жить для нас и ради нас.

С тобой душа моя согрета

Любовью, нежностью, теплом,

С тобой не надо даже света

И солнца в небе голубом!

Благодарю тебя, любимый,

За каждый миг, за каждый час!

Ты лучший, ты неповторимый!

Судьба свела для счастья нас!

В день святого Валентина,

Я хочу тебе сказать.

Сердцем всем я полюбила,

Счастья нам не избежать.

Любить тебя я буду вечно,

Спасибо, милый, что со мной.

С Днем святого Валентина,

Мой самый лучший и родной!

Поздравления с Днем Валентина для девушки или жены

Я люблю тебя ночью,

Люблю тебя днем,

Ты и утром, и вечером

В сердце моем.

С Днем влюбленных тебя

Я поздравить хочу!

И на память тебе

Валентинку вручу.

Чтобы знала ты точно

И наверняка,

Что люблю я тебя

На года, на века.

Для меня ты прекраснее

Всех на земле.

Я за встречу с тобой

Благодарен судьбе.

Я жене на День влюбленных

Валентинку подарю,

В сотый раз тебе признаюсь,

Что одну тебя люблю.

Не устану в своей жизни

Я судьбу благодарить,

Что она тебя в подарок

Мне сумела подарить.

В День святого Валентина

Сердце я тебе отдам,

Чтоб всю жизнь любовь и радость

Мы делили пополам.

Как конфетку я люблю

Ненаглядную мою!

Губы слаще шоколада,

Счастья большего не надо!

Пожелаю в День влюблённых,

Быть счастливой, окрылённой,

Нежность в сердце сохранять,

В моей ласке утопать!

В День святого Валентина,

В день морозный февраля

Будь, пожалуйста, счастливой,

Нежностью согрей меня.

Огонек любви взаимной,

Не погаснет никогда.

Стала ты моей любимой,

Знай, что это — навсегда!

***

С Днем влюбленных, дорогая,

Этот праздник, правда, наш,

Жизнь раскрасила мою ты

В яркий, солнечный пейзаж.

Я люблю тебя безумно

И тобой я дорожу,

Часть души своей и сердца

Тебе, милая, дарю.

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Автор: Екатерина Пулатова