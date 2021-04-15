Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV продолжает создавать эксклюзивный украиноязычный дубляж для голливудских фильмов, у которых раньше его не было.

Библиотеку проекта «Hollywood українською» пополнили фильмы «День сурка», «Красотка», «Дневник Бриджит Джонс», первые две части «Людей в черном» и мультфильм «Шрек 2». Они получили качественный украиноязычный дубляж, который SWEET.TV создал за свой счет. Ленты доступны абонентам сервиса бесплатно в тарифе.

«Проект «Hollywood українською» набирает обороты. Мы даем нашим абонентам возможность смотреть любимые фильмы, мультфильмы и сериалы на украинском языке. Мы уверены, что украиноязычный дубляж создает невероятную атмосферу во время просмотра и помогает получить новые приятные впечатления от картин», — говорит директор национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV Александр Резунов.

До конца апреля украиноязычный дубляж получат фильмы: «Криминальное чтиво», «Форрест Гамп» и «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли. Кроме дубляжа для фильмов, SWEET.TV создаст озвучку для сериалов «Элементарно» и «Миллиарды».

А вот сериалы «Отбросы» и «Декстер» (озвучку от SWEET.TV получил седьмой сезон, он был последним, у которого ее еще не было) уже доступен на сервисе с украинской озвучкой бесплатно в тарифе.

SWEET.TV единственный украинский онлайн-кинотеатр, который создает украиноязычную дорожку для голливудской классики. Проблема доступности фильмов на украинском языке пока остается достаточно острой, ведь ленты, которые появлялись на экранах до 2006 года, не получали украиноязычный дубляж. Когда их показывали на национальных телеканалах, они озвучивались «на скорую руку», что приводило к потере качества.

Возможность самостоятельно создавать украиноязычный дубляж и озвучку открылась для сервиса после того, как он заключил прямые контракты с Disney, Paramount, Universal, Sony, американским телегигантом CBS и др. именно для территории Украины.

SWEET.TV фокусируется на предоставлении доступа к легальному контенту. Абоненты получают 260+ телеканалов в HD и 4K качестве, среди которых национальные, познавательные, фильмовые, детские, спортивные и другие. Есть возможность управлять ТВ-эфиром: пауза, перемотка и запись телепрограмм до 7 суток. Кроме телевидения, бесплатно в тарифе доступны 10 000+ фильмов. Большинство из них имеют украиноязычную дорожку.

Для новых абонентов на SWEET.TV действует специальная акция. Можно получить доступ ко всем функциям сервиса на 7 дней совершенно бесплатно. Подробнее по ссылке.

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Автор: Иван Бойко