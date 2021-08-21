Исполняли песню на украинском языке и в вышиванках.

Сотрудники посольства США в Киеве поздравили украинцев с 30-й годовщиной Независимости Украины. Они записали видео, на котором поют песню "Мой друг" группы Kozak System.

Об этом свидетельствует ролик, опубликованный на странице дипведомства в Instagram.

Исполнили песню на украинском языке советник по политическим вопросам Дэвид Гребенюк и группа DUCKANDCOVER. Отмечается, что видео сняли в честь дружбы украинцев и американцев.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину - ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание", - говорится в сообщении.

При этом большинство сотрудников посольства США надели вышиванки. Также в ролике использовали видео с совместных военных учений Украины и США.

Как ранее сообщал УНИАН, неравнодушные запустили украинский флаг в воздух над оккупированной Ялтой. Государственный флаг появился в небе над полуостровом на шариках в сине-желтых цветах.

Кроме того, на Воронцовском маяке в одесском порту вывесили 18-метровый государственный флаг ко Дню восстановления независимости Украины.

Автор: Анастасия Горбачева