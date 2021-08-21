Неравнодушные запустили украинский флаг в воздух над оккупированной Ялтой.
Фото акции появилось в Telegram Катарсис.
Государственный флаг появился в небе над полуостровом на шариках в сине-желтых цветах.
Пользователи отметили, что акцию провели над Ялтой. Флаг запустили неподалеку от популярного среди туристов Ласточкиного гнезда.
Над Крымом со стороны материковой Украины регулярно взлетают в небо государственные флаги, которые направлены свидетельствовать о поддержке сограждан, оказавшихся под властью российских оккупантов.
Похожую акцию в июле провели украинские военные – над оккупированным Донбассом.
В течение недели города украшают большими сине-желтыми флагами ко Дню 30-й годовщины восстановления независимости Украины. Так, утром 21 августа, на Воронцовском маяке в Одессе появился 18-метровый флаг.
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