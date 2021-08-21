Флаг запустили неподалеку от популярного среди туристов Ласточкиного гнезда.

Неравнодушные запустили украинский флаг в воздух над оккупированной Ялтой.

Фото акции появилось в Telegram Катарсис.

Государственный флаг появился в небе над полуостровом на шариках в сине-желтых цветах.

Пользователи отметили, что акцию провели над Ялтой. Флаг запустили неподалеку от популярного среди туристов Ласточкиного гнезда.

Над Крымом со стороны материковой Украины регулярно взлетают в небо государственные флаги, которые направлены свидетельствовать о поддержке сограждан, оказавшихся под властью российских оккупантов.

Похожую акцию в июле провели украинские военные – над оккупированным Донбассом.

В течение недели города украшают большими сине-желтыми флагами ко Дню 30-й годовщины восстановления независимости Украины. Так, утром 21 августа, на Воронцовском маяке в Одессе появился 18-метровый флаг.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская