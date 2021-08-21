Акция, приуроченная годовщине Дня Независимости, в Одессе проходит уже во второй раз.

Утром, 21 августа, на Воронцовском маяке в одесском порту вывесили 18-метровый государственный флаг ко Дню восстановления независимости Украины.

Видео поднятия флага появилось в сети.

Флаг закрепили на верхней части маяка вдоль его стен, где он будет висеть до 24 августа включительно.

Акция, приуроченная годовщине Дня Независимости, в Одессе проходит уже второй год.

Флаг поднимают в рамках традиционного одесского "Вышиваного фестиваля", что в 2021 году пройдет уже 13 раз подряд.

За маяком можно наблюдать с Приморского бульвара, Потемкинской лестницы и пляжей города в течение четырех дней.

Воронцовский маяк является передним маяком створа, ведущего в акваторию порта с моря. Задним маяком этого створа служит Одесский маяк створа, белая четырехгранная башенка с красным фонарем, что была установлена на крыше белого многоэтажного здания на высоте 20 м на расстоянии 1,2 мили от Воронцовского.

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Автор: Яна Ставская