Праздничный парад пройдет не только в Киеве, но и в других городах

Читайте такжеС танками и самолетами: в Киеве прошла первая репетиция парада по случаю 30-летия Независимости Украины (фото, видео)В недавнем времени было объявлено, что День Независимости 2021 Украина отметит громко. Действующий президент Владимир Зеленский сначала отказался от проведения парада. Посчитал, что деньги, потраченные на мероприятие, лучше будет отдать на премии военным.

Общество разделилось на "два лагеря". Одни считали решение правильным, другие утверждали, что военный парад подтверждает боевую мощь страны и государственный праздник - отличный повод, чтобы ее продемонстрировать.

Парад в Киеве - мнение участников АТО

Руслан Кошулинский - старший сержант, участник АТО в составе 44-й артиллеристской бригады, заместитель председателя ВРУ в 2012 - 2014 гг, говорит:

Однозначно в Украине нужны военные парады. Это даже не обсуждается. Во время войны - это возможность украинцам увидеть ту силу, которая их обороняет и защищает, почувствовать общую мощь, которая согласна с гражданскими и военными, что это - единое целое. К большому сожалению, во время войны до сих пор общество разделено: военные живут своей жизнью, а гражданское население - своей. То есть власть не смогла совместить это все в единый монолит, который бы встал на защиту своей страны. И поэтому военный парад в этом аспекте, как морально-волевая составляющая, крайне необходима. Показать, с чем мы есть, как мы есть и сможем ли мы защитить украинцев. Поэтому я полностью за военный парад, обязательно военный парад нужен.

Руслан Кошулинский считает, что люди, которые разглагольствуют о затратности парадов и предлагающие потратить деньги на вооружение или премию военным, Он утверждает, что в 2014-15 годах военным никто такой, как сейчас, зарплаты не платил. А сейчас, если спросить у офицеров, кто приходит, то очень часто приходят заробитчане, за деньги. А война - это не только деньги. Война - это нравственное, духовное состояние украинского войска и общества. Это - сочетание двух факторов.

Он вспоминает:

В 2014-15 годах, если военный стоял на улице и ловил машину доехать, то тогда и должны были за честь подвезти. Сейчас восприятие военнослужащего в Украине - это как заробитчанин, который там что-то где-то проблемы нам вешает свои. Никто сегодня во Франции не говорит, что не надо военного парада, или в Британии, или в США, которые являются ядерными странами. Парад - это мощь. Это показ обществу, кто и чем его защищает. Поэтому моральная составляющая парада является базовой.

Подытоживая, Руслан акцентирует внимание - есть два парада: официальный и неофициальный (марш защитников Украины). Если люди считают целесообразным отдельно пройти своим походом по столице, никто это запретить не может. Если сегодняшняя власть не ассоциируется сегодня у них с военным побратимством, с тем, кто вместе с ними воевал и отстаивал, поэтому ветераны проводят свой парад.

Парад ко Дню Независимости - как это будет

В Киеве на Крещатике пройдут три колонны:

Пешая - представители всех сил безопасности и обороны Украины, кинологические подразделения Украины.

Воздушная - Воздушные силы, Сухопутные войска, Военно-морские силы, Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, государственное предприятие "Антонов".

Механизированная - вооружение и военная техника сил безопасности и обороны Украины, а также военная техника стран-партнеров.

Обещают, что с Труханова острова дополнительно запустят артиллерийский салют, а в конце парада будет пролет боевых самолетов, спуск сигнальных ракет и дым, окрашенный в цвета государственного флага Украины.

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Автор: Кристина Кащавцева