Для адвокатуры Украины чрезвычайно важно поддерживать контакты с коллегами в странах Восточного партнерства и стран ЕС, отметила Председатель НААУ.

Для Национальной ассоциации адвокатов Украины очень важно развивать сотрудничество с коллегами из стран Европейского Союза и Восточного партнерства.

Об этом сказала Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова в рамках международной конференции "ЕС и Восточное партнерство" (The EU anditsEasternNeighborhood) в Гааге (Нидерланды), организованной фондом LINKS Europe в сотрудничестве с городским управлением Гааги и при поддержке TheHagueHumanityHub .

"Для адвокатуры Украины чрезвычайно важно поддерживать контакты с коллегами в странах Восточного партнерства и стран Европейского Союза… На сегодняшней площадке, которая охватывает профессиональную аудиторию всех стран-участниц Восточного партнерства Европейского Союза, мне бы хотелось засвидетельствовать открытость украинской адвокатуры к передаче собственного опыта развития", – подчеркнула она.

В свою очередь, директор LINKS EuropeДеннисСаммут (DennisSammut) отметил, что значительное внимание в рамках конференции было уделено именно Украине "потому что эта страна очень важна, но ее не всегда понимают или оценивают".

Специальный представитель Министерства иностранных дел Нидерландов по делам Европы и Восточного партнерства ЯпФредерикс (JaapFrederiks) подчеркнул, что вопрос обеспечения верховенства права в странах Восточного партнерства является чрезвычайно актуальным, особенно ввиду оказываемого на них внешнего давления.

"В наших личных интересах, как ЕС, инвестировать в стабильность на наших восточных границах. Мы убеждены, что в этом контексте усиление демократических институтов, верховенства права, свободы медиа сделает наши страны-партнеры более устойчивыми", – подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель председателя НААУ Валентин Гвоздий заверил участников конференции, что ситуация с обеспечением верховенства права за последние годы в Украине существенно улучшилась.

"Ситуация гораздо лучше, чем люди привыкли думать. Мы общаемся с партнерами из всех стран Восточного партнерства, других соседних страни я могу вас заверить – в Украине ситуация в этом направлении совсем неплохая", – сказал заместитель председателя НААУ.

Вместе с тем, он заверил, что украинская адвокатура настроена на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества как с национальными ассоциациями адвокатов стран ЕС и Восточного партнерства, так и с такими объединениями, как Совет адвокатских и юридических обществ Европы (ССВЕ).

Автор: Иван Бойко