В 2020 году школ с такими уборными было 512, то есть за год их стало меньше почти на полсотни.

По состоянию на август 2021 года в 467 школах есть только уличные туалеты.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает "Новая украинская школа".

Также он сказал, что в 2020 году школ с такими уборными было 512, то есть за год их стало меньше почти на полсотни.

"Мы говорили с председателем комитета образования (Верховной Рады), что мы сделаем перераспределение остатков и позволим использовать на следующий год остатки на то, чтобы уличные уборные были доведены до нормального состояния", – заявил Шкарлет.

В то же время, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак добавил:

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"Мы через программу "Способная школа" через субвенцию профинансировали десятки таких проектов в этом году для тех, у кого не было вообще внутренних помещений. Это и водоотведение, и подключение канализации, и подключение воды, когда это станет возможно для того, чтобы сделать туалеты внутри. Но мы должны понять, что не только есть туалеты на улице, а иногда туалеты в помещении не очень соответствуют человеческим санитарным нормам".

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Автор: Леся Лещенко