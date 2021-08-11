На Полтавщине учительница английского языка выступила против поборов с родителей и педагогов школы, но ее позиция обернулась проблемами для нее самой - выговорами и судом.

Учительница английского языка Лариса Бондарчук из Щербановского лицея Полтавской области выступила против поборов из родителей и ее коллег, которые процветают в их школе. Такая позиция обернулась для нее двумя выговорами и судебным разбирательством по буллингу.

Как пишет OBOZREVATEL, конфликт в Щербановском лицее произошел примерно год назад. Недавно состоялся суд, который учительница выиграла и смогла доказать свою невиновность. По словам учительницы, все началось с того, что она начала задавать неудобные вопросы руководству учебного заведения.

"Два года назад у нас поменялась директор. Сначала все было вроде нормально. Однако со временем в школе начали процветать поборы. Причем деньги были нужны как родителям, так и учителям. Никогда раньше ничего подобного у нас не было. Директор вызвала в кабинет по одному или по два учителя, и говорила, мол, я вам выписала премию, а вы купите то-то и то-то. Нужно было приобрести, например, стенды в школу, мебель. Говорила, если вы не умеете работать с родителями, тогда покупайте все сами", – рассказывает Бондарчук.

Так, по словам учительницы, в сентябре прошлого года родители учеников 5 класса сдавали по 800 грн, чтобы купить два шкафа для одежды, полки для книг, жалюзи на окна и стенды в кабинет.

Педагогов школы директор "переселила" из учительской в препараторскую, предложив сделать перед этим там ремонт.

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"Неужели община не может выделить деньги на ремонт этих помещений для учителей? Меня это очень возмутило. Я вложила свои 9 тысяч гривень на ремонт и приобретение мебели для учительской комнаты кабинета английского языка, еще нашла спонсоров, которые помогли мне все это сделать. И на собрании с директоршей я спросила, собирается ли она проводить годовой отчет? На что директор ответила, что все есть на сайте. Но у меня были вопросы. Я прямо сказала: собираются ли нам компенсировать потраченные на ремонт деньги? На что мне ответили: "Ну это же вы делали для себя", – возмущается учительница.

Не понравились лишние вопросы не только директору, но и главе Щербановской сельсовета Игорю Процику.

"После этого мне просто устроили 37-й год. Начали писать на меня докладные, меня заставляли писать объяснительные. Если я отказывалась это делать, то составляли на меня акт. Как следствие, за один месяц я получила два выговора", – рассказала Бондарчук.

Впоследствии учительницу обвинили в буллинге ученика и школьная комиссия обратилась в суд, который Бондарчук в итоге выиграла.

Позиция директора Щербановского лицея

Директор Щербановского лицея Наталья Драч комментировать ситуацию не захотел. На вопрос о поборах она заявила, что все это якобы неправда: "Меня проверяли уже по всем ее обвинениям, ничего не подтвердилось. Но я ничего комментировать не буду".

Директор считает, что причина всего – политика и то, что учительнице якобы не нравится, что именно этот человек возглавляет школу.

Что говорят в отделе образования

Руководитель отдела образования Щербановской сельсовета Леся Осадчая утверждает, что ремонты и выговоры учительнице якобы не связанные между собой: "Этой школе выделяется много денег, даже на мыло. Но если родители хотят помочь школе, то это их добровольное решение".

По словам Осадчей, лицей уже проверяли Госпотребслужба, полиция, приглашали даже депутатов, но никаких нарушений не обнаружили.

"Если родители покупают мебель, инвентарь, то все это ставится на баланс. Поэтому и Контрольно-ревизионное управление никаких нарушений не нашло", – прокомментировала Осадчая.

Что касается вопроса о ремонте учительской, то в отделе образования заявили: нигде не записано, что у педагогов должна быть отдельная комната.

"Их рабочее место - стол в классе. Но так у нас привыкли, что должна быть учительская. Поскольку произошла реорганизация учебных заведений, то в их комнату посадили бухгалтеров. Все равно все учителя там не умещались. Им предложили отремонтировать лабораторные помещения, помогли с материалами, но провести работы учителя должны были сами. Бондарчук это не понравилось. Да, она нашла спонсоров, сделала ремонт, купила обои. А потом потребовала, чтобы ей оплатили. Если кто не хочет сам ремонтировать, то пусть использует старую мебель, сидит в старом кабинете, со временем ему все поменяют", – говорит Осадчая.

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Чиновница утверждает, что ранее школой руководил другой директор, который якобы закрывал глаза на жалобы на Бондарчук, а новая руководительница заведения не стала этого делать.

"С 2018 года на этого учителя были два адвокатских запроса. Они касались ее отношений с учениками. У нового директора более строгие требования к педагогам, кому-то это не нравится", - считает Осадчая.

Мнение "Батьки SOS"

Соучредитель общественной организации "Батьки SOS" Елена Парфенова называет этот случай очень показательным.

"Впервые учительница решилась рассказать о поборах. Обычно классные руководители оказываются в сложной ситуации. Они озвучивают прихоти администрации – покрасить, побелить. Но родители против. Директор давит. Тогда родители пишут жалобы в разные инстанции и директор понимает, что этот конфликт может выйти ему боком", - говорит Парфенова.

Она отмечает, что в таких ситуациях отделы образования просто не выполняют свои обязанности.

"Если необходим ремонт учебного заведения, то где вы были? Еще ни одно управление образования не было привлечено к ответственности за бездействие. Сейчас начнется учебный год и мы увидим красивые отчеты о готовности школ. А на самом деле все это лишь на бумаге. Все покупали за деньги родителей. Они оплачивают все, даже огнетушители и гидранты в школах. А в итоге будет как в Васильковской школе, которую снесли. Родители много лет красили, белили, подклеивали трещины. А трещина ушла в фундамент и учебное заведение рухнуло, восстановлению не подлежит. Потому что родители не специалисты в ремонтах", - говорит она.

Сама Бондарчук говорит, что делом о буллинге хотели просто поставить крест на ее 30-летней педагогической карьере.

"Мне очень жаль, что мальчик и его мама стали заложниками умелой манипуляции, игры на родительских чувствах, но я принципиально менять школу не буду", - отметила учительница.

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Автор: Иван Бойко