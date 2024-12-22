Посол Украины в Польше рассказал о реальном отношении между странами.

Последние социальные опросы, в которых принимали участие украинцы, показывают, что отношение к полякам "несколько ухудшается", однако это связано исключительно с наслоением информационной составляющей и ряда проблем между странами, заявляет посол Украины в Польше Василий Боднар.

В частности, это касается и исторических вопросов, эксгумации и поиска жертв Волынской трагедии.

"Это проблемные вопросы, они отражаются, конечно, на рейтингах, но на самом деле, когда вы столкнетесь с практической плоскостью: с нашими и польскими волонтерскими организациями, или поговорите с военными, в том числе и польскими, или поговорите с органами власти, вы почувствуете, что уровень поддержки Украины не упал, потому что война продолжается, и угроза для Украины - это угроза для Польши", - отметил он в интервью "Суспільному".

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Боднар подчеркнул, что тема Украины оказалась чрезвычайно "политизированной". С помощью Министерства национального единства Украина будет, в частности, налаживать диалог с польской стороны, чтобы минимизировать мифы и стереотипы о нашей стране и людях.

"Минимизировать, выяснять и не давать определенным политикам орудий для сеяния недоразумений и вражды между нашими народами", - подчеркнул Боднар.

Другие новости об Украине и Польше

Ранее УНИАН сообщал, что в Минобороны Польши гневно отреагировали на флаг УПА, который развеивался на одном из польских бронетранспортеров "Росомак", переданных Украине.

Кроме того, Дональд Туск постарался объяснить, почему Польша сейчас не может передать Украине больше оружия.

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