По словам Владислава Косиняка-Камыша, это "провокация, которой не должно быть".

Министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша возмутил флаг УПА, замеченный на польском бронетранспортере Росомак, который был передан Украине. Об этом он сообщил в соцсети Х.

На видео, опубликованном в сети, видно колонну машин Вооруженных сил Украины. На одной из них развевается красно-черный флаг.

"Флаги УПА на бронетранспортерах "Росомак", переданных Польшей украинской армии, являются провокацией, которой не должно быть. Я приказал срочно обратиться к украинскому атташе в Варшаве, чтобы прояснить этот вопрос", - написал глава польского оборонного ведомства.

Отношения Польши с Украиной - последние новости

В ноябре министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пожаловался генсеку НАТО на Украину. В разговоре с Марком Рютте он отметил, что в первые месяцы полномасштабной войны именно Польша передавала Киеву военную технику и организовывала гуманитарную помощь.

Кроме того, польский политик обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот якобы пытается "привлечь другие страны к прямому участию в конфликте" с Россией.

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