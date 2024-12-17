По его словам, Польшу и Украину объединяет не только общий геополитический интерес, но и "глубокое чувство справедливости".

Премьер-министр Польши Дональд Туск объяснил, что его страна не может "отдать все" для помощи Украине. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, пишет PAP.

При этом политик заверил, что Украина и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку Польши.

"Мы не можем дать все. Мы в определенном смысле также являемся прифронтовым государством. Польша все чаще становится объектом диверсий, саботажа, гибридных действий, направленных непосредственно против наших граждан, нашего государства", - сказал он.

Видео дня

Туск выразил мнение, что приверженность Польши к Украине является защитой его собственной страны и Европы от враждебных действий РФ, которые "уже направлены не только против Украины".

По его словам, Польшу и Украину объединяет не только общий геополитический интерес, но и "глубокое чувство справедливости".

Премьер-министр подчеркнул, что мир в Украине будет возможен, когда он будет справедливым, а он таким будет, когда на нем сосредоточит свои усилия весь западный мир.

Военная помощь Польши для Украины

Польша будет готова передать Украине истребители МиГ-29 при условии, что страны НАТО перебросят свои самолеты на польские авиабазы. Указанный вопрос президент Польши Анджей Дуда обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте.

Вас также могут заинтересовать новости: