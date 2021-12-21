Взрывчатку злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в пакетах с мукой.

В Донецкой области к 8 годам заключения приговорили 23-летнюю пособницу боевиков, которая собирала разведданные и хранила в квартире взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что в октябре 2021 года злоумышленница, проживавшая в Донецке, получила задание от представителя НВФ "ДНР" собирать информацию в пользу террористов.

"Для этого она приехала в Краматорск, где совершила фото - и видеосъемку административных зданий, служебного транспорта и прилегающих территорий ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда ГПС Украины. Указанные материалы с помощью интернет-мессенджера пособница отправила боевику", - говорится в сообщении.

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После содеянного, действуя по инструкции "куратора", обвиняемая прибыла в город Доброполье, где нашла ранее обустроенный представителями НВФ РФ схрон со взрывчаткой и перевезла ее в Краматорск. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в пакетах с мукой.

"По замыслу оккупантов, взрывные устройства должны были бы использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинской власти территории. Однако, совместными усилиями правоохранителей преступления удалось предупредить, а злоумышленницу задержать", - добавили в прокуратуре.

Женщину признали виновной в содействии деятельности террористической организации и приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса). Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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