По предварительным данным, пострадавших нет.

Со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков совершил обстрел в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в социальной сети Facebook.

"В 9.40 со стороны Республики Беларусь вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска "Славутич" совершил обстрел справа и слева от моста. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

При этом сказано, что пограничники с побратимами из ВСУ держат оборону.

"Агрессор пытается атаковать авиацией и военной техникой без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут бой с противником.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

"Сейчас известно о 3 погибших пограничников. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакіному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.