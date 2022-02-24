В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

В Херсонской области известно о 3 погибших пограничников, есть раненые.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что в районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут бой с противником.

В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

"Сейчас известно о 3 погибших пограничниках. Есть раненые. Несмотря на это, пограничники ведут бой с оккупантом", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакіному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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