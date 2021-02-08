Власти Киева просят в связи с непогодой по возможности оставлять детей дома, хотя школы и детсады будут работать.

Власти Киева в связи с сильными снегопадами просит по возможности оставлять детей дома и обратить внимание на рекомендации городских служб во время непогоды.

Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба мэрии.

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"Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют при возможности оставлять детей дома", - отметил городской чиновник.

Он добавил, что также не стоит без необходимости пользоваться личным транспортом и призвал не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега.

"Уменьшение нагрузки на автодороги позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды", - отметил Мондриевский.

"Педагогические коллективы сориентированы максимально эффективно организовать учебный процесс и проинформировать родителей", – добавил он.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метель, гололедица, ночью значительный снег, порывы ветра 15-20 м/сек.

Городская власть призывает киевлян быть внимательными, передвигаясь по городу.

Непогода в Киеве: детали

С начала суток 8 февраля Киев засыпает снегом. Из-за этого ситуация на дорогах столицы сверхсложная: утром и вечером зафиксированы масштабные пробки, произошло немало ДТП.

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что расчищать город от снега мешают припаркованные автомобили.

Синоптики прогнозируют, что в Киеве ночью температура упадет до -6°, а днем столбики термометров покажут -2°. Весь день 9 февраля будет наблюдаться облачность. Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.

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Автор: Тамара Отовская