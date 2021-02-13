Снег на дорогах повлиял на работу общественного транспорта.

Киев уже почти неделю живет в условиях непогоды - обыденностью стали заснеженные улицы и порывистый ветер. Несмотря на это, город живет полноценной жизнью, хоть и менее динамичной, чем обычно.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В частности, выезд со двора для киевских водителей в последние дни превратился в настоящий квест. Иногда без посторонней помощи — никак. При таких снегопадах даже полный привод не всегда спасает.

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Город, хоть и медленно, но едет и идет, а коммунальщики для этого работают круглосуточно, говорится в сюжете. Впрочем, общественный транспорт сейчас работает без соблюдения графика. Маршрутки на выездах из города тоже ездят нерегулярно. Там все эти дни работают пункты обогрева, установленные спасателями.

"Большой снег сделал настоящими местами паломничества крутые спуски и горки. Здесь непогоде радуются и взрослые, и дети, и даже животные. По прогнозам синоптиков, кататься с горки можно будет несколько следующих недель. Все это время будет держаться морозная и снежная погода", - говорится в сюжете.

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Автор: Юрий Годован