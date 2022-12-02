Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ (МП), который входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла.

Отмечается, что спецслужба собрала неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ (МП) в подрывной деятельности против Украины.

"Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе. Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручения относительно оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности АР Крым", - говорится в сообщении.

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В СБУ добавили, что указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России.

"Установлено, что в церквях громады людям раздавали враждебную пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях страны-агрессора. В этих книгах российские авторы ставили под сомнение украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим", - отмечается в сообщении.

Так, во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими "кураторами".

Подчеркивается, что согласно выводам независимой экспертизы, которую инициировала СБУ, преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины.

На основании собранной доказательной базы ему сообщено подозрение по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.

Деятельность УПЦ МП в Украине – последние новости

С 22 ноября сотрудники СБУ осуществляют контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий Украинской православной церкви Московского патриархата.

В частности, 1 декабря следователи СБУ сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры, на богослужении которого прославляли "русский мир".

Президент Украины Владимир Зеленский 1 декабря заявил, что Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций.

Сегодня, 2 декабря, в СБУ сообщили о проведении контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ (МП) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

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