В суде не назвали причины самоотвода судьи Татьяны Янцовской.

Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская заявила самоотвод по делу о смертельном ДТП, виновником которого стал 16-летний Николай Харьковский.

Об этом говорится в ответе руководителя аппарата суда Александра Воронина, сообщает "Суспільне".

"12.01.2022 судьей Червонозаводского районного суда г. Харьков Янцовской Т.М. заявлен самоотвод по делу №646/4/22 по обвинению Харьковского Николая Михайловича", — говорится в документе.

Пока неизвестны причины, по которым судья заявила самоотвод. Подготовительное заседание по делу Николая Харьковского назначено на 19 января.

Напомним, три года назад Янцовская дала этому же подсудимому условный срок. Речь идет об инциденте, когда 14-летний харьковский расстрелял из пневматического пистолета семью, за что получил условное наказание.

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