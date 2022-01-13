Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская заявила самоотвод по делу о смертельном ДТП, виновником которого стал 16-летний Николай Харьковский.
Об этом говорится в ответе руководителя аппарата суда Александра Воронина, сообщает "Суспільне".
"12.01.2022 судьей Червонозаводского районного суда г. Харьков Янцовской Т.М. заявлен самоотвод по делу №646/4/22 по обвинению Харьковского Николая Михайловича", — говорится в документе.
Пока неизвестны причины, по которым судья заявила самоотвод. Подготовительное заседание по делу Николая Харьковского назначено на 19 января.
Напомним, три года назад Янцовская дала этому же подсудимому условный срок. Речь идет об инциденте, когда 14-летний харьковский расстрелял из пневматического пистолета семью, за что получил условное наказание.
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Кровавое ДТП с участием 16-летнего мажора Николая Харьковского
- 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti – двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.
- Водителя Infiniti задержали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
- В ходе досудебного расследования было проведено несколько экспертиз, которые, в частности, подтверждают факт вменяемости Харьковского, а также то, что именно он находился за рулем Infiniti. Кроме того, установлена скорость движения этого авто на момент ДТП - 180 км/ч.
- Находясь в медицинском учреждении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.
- Досудебным расследованием установлено, что на момент ДТП автомобиль Infiniti находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и управляющая системы.
- Водителю Infiniti грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
- Также в прокуратуре отмечают, что сейчас проводится следствие по фактам допуска родителями несовершеннолетнего к управлению автомобилем и злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 287, ст. 166 Уголовного кодекса).
- Кроме того, в отдельном уголовном производстве расследуется факт незаконного завладения транспортным средством (ч. 1, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса).