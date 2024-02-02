Шуточный ролик набрал десятки миллионов просмотров.

Пошутил над уклонистами в Варшаве военнослужащий Вооруженных сил Украины Павел Якимчук, который находится на польской территории на реабилитации после тяжелого ранения под Херсоном.

На видео именно он якобы "раздавал повестки" в Польше, говорится в сюжете ТСН. Ролик стал вирусным. Журналисты узнали, что воин пошутил на тему того, что якобы украинский территориальный центр комплектования и социальной поддержки уже "ловит" уклонистов на польской земле.

"...позиция, с которой я делал это видео, - это было понасмехаться, скорее всего, с тех, которые сбежали из Украины, заплатив при этом огромные средства, и чтобы они не думали, что они, уехав в Европу, могут ходить и чувствовать себя безопасно...", - поделился Якимчук.

Военный добавил, что ролик имел охват более 70 миллионов просмотров. "...большая его часть - это просмотры в Российской Федерации, 12 миллионов просмотров - это было по украинским "Телеграмм"-каналам...", - сказал он.

В центре внимания мобилизация в Украине 2024 - что надо знать

В нашем государстве хотят усилить мобилизационные мероприятия, поскольку украинское войско нужно пополнить, в частности, для того, чтобы была возможность проводить ротацию. Обновленный правительственный законопроект о мобилизации уже подали в Верховную Раду.

СМИ в ноябре писали, что с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину границы соседних государств нелегально пересекли около 19 740 наших земляков. Президент Владимир Зеленский говорил, что мужчины мобилизационного возраста, выехавшие за границу, должны быть на Родине.

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