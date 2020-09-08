Согласно последним исследованиям, в начале 2020 года доля контрабандных сигарет в Украине составила 6%. По итогам 2019 года этот показатель составил 6,6%, и госбюджет недополучил 4,7 млрд грн. Общие потери госбюджета за 2017-2019 годы составили 8,5 млрд грн.

Как отмечает «Экономическая правда», если доля контрабандных сигарет достигнет 10%, бороться с этим будет трудно.

В этом году через границу Украины преступники пытались переправить сигарет на общую сумму 20 млн грн. И это только те сигареты, переправке которых удалось воспрепятствовать.

По словам Гинтаутаса Диргелы, директора по корпоративным вопросам JTI Украина, основные причины роста контрабанды сигарет в Украину состоят в незапланированном повышении акцизных налогов, отсутствии уголовной ответственности за контрабанду и невыполнении плана правительства по борьбе с контрабандой.

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По данным сайта «Ні контрабанді», созданного при поддержке JTI Украина, Государственной налоговой службы и Государственной пограничной службы, административные меры наказания за контрабанду слишком мягкие, поскольку не несут серьезной угрозы преступникам.

Издание также отмечает, хоть Кабмин и утвердил Стратегию борьбы с нелегальной торговлей сигаретами в 2017 году, план действий появился лишь в 2020 году.

"Когда для потребителей сигареты становятся слишком дорогими слишком быстро, спрос на нелегальные сигареты резко возрастает и возрастает готовность потребителей покупать такие продукты за пределами магазинов и любых других обычных точек продаж. Возникает замкнутый круг - чем больше спрос, тем больше предложение, чем больше предложение, тем больше людей решаются покупать продукты на нелегальном рынке. И в таком случае нелегальную торговлю очень сложно остановить. Тогда нужны действия, совместные усилия не только правоохранительных органов, законодательной власти, но и производителей легального продукта", - считает Диргела.

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Автор: УНИАН