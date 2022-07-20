Леся Воротнюк в 2019 году на войне потеряла супруга.

Балерина столичного театра Леся Воротнюк взяла в руки оружие, когда Киеву угрожало российское нашествие. Она дежурила на одном из блокпостов города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Леся пошла записываться в терроборону одного из районов столицы. Она пришла с винтовкой и патронами, тремя касками и двумя бронежилетами, которые были у нее дома.

На блокпосте она проверяла машины и документы у водителей. Потом балерина помогала эвакуировать женщин с детьми к западной границе, вывозили их селами, пока на Житомирской трассе шли бои. Дольше всего провела за рулем -19 часов.

Война в ее семье началась еще в 2014 году. Ее муж пошел воевать, а она ездила на Восток, возила гуманитарку, украинские книжки и вышиванки. Любовь к стрельбе привил Лесе ее муж.

"Он мне на день рождения подарил снайперскую винтовку. Мы начали серьезно заниматься стрельбой", - вспоминает артистка.

Супруг Леси был профессиональным стрелком и брал ее в тир на стрельбы.

"Он пытался сделать из меня абсолютно самостоятельного человека, который может за себя постоять. И обучение стрельбе был одним из этапов. Он мне объяснял, как при обстрелах ставить машину. Заставил меня научиться нормально водить машину", - рассказала балерина.

Она ждала мужа после каждой ротации и сильно переживала. В 2019 году, выполняя боевое задание на Востоке Украины, ее муж погиб.

Сейчас Леся снова на сцене. Но при необходимости она очень быстро сможет сменить пуанты на берцы и взять в руки оружие.

Как ранее сообщал УНИАН, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач заявил, что сейчас нет нужды для призыва женщин, состоящих на учете, на военную службу.

Он уточнил, что в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным специальностям: медицинские, связь, вычислительная техника, радиоэлектроника и тому подобное.

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