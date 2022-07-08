Они могут и коня на скаку остановить, и "вмазать" захватчикам.

Украинские женщины - это символ не только красоты, но и силы. Кто-то из них работает в тылу, кто-то помогает украинским военным готовить еду, кто-то лечит наших защитников, а кто-то и вовсе взяли в руки оружие и пошли на передовую.

Итак, ТСН назвал 5 украинских красоток, которые не испугались "второй армии в мире" и смело отправились защищать Родину.

Леся Воротнюк

Леся Воротнюк - украинская балерина, которая сменила пуанты и пачку на оружие. Три года назад на востоке Украины погиб ее супруг. Но Леся решила, что нужно жить дальше. Когда Россия устроила полномасштабное вторжение 24 февраля, балерина без капли сомнений переоделась в военную форму и пошла давать оккупантам мощный отпор. При этом она признается, что сейчас танцы постепенно возвращаются в ее жизнь.

Татьяна Чубар

Эта смелая девушка не только "насыпает" захватчикам, но и успевает снимать видео в TikTok. За пять месяцев войны она стала очень популярной в этой социальной сети. Ее ролики набирают миллионы просмотров, а поклонники убеждены, что с такими защитницами опасаться нечего.

"Ласточка"

Красотка с позывным "Ласточка" поражает своей внешностью и смелостью. В своих социальных сетях она публикует кадры с передовой. Да, у нее уже есть синяки под глазами, где-то земля на лице, но это не мешает ей спасать раненых. Она говорит, что запах пороха теперь навсегда запечатлен в ее памяти. А мы продолжаем ею гордиться.

Александра Разянцева

Стилист и костюмер из Крыма Александра Разянцева до войны одевала украинских актеров. Кроме того, она сотрудничала со студией "Квартал 95". После полномасштабного вторжения она решила вступить в бой с оккупантами и героически дает им отпор.

Елена Шинкаренко

Пользователи сети и вовсе окрестили Елену Шинкаренко украинской Анджелиной Джоли. Девушка показывает видео с передовой, не унывает и верит в нашу победу. Своими роликами она мотивирует украинцев не сдаваться!

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