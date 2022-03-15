Пока что ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия.

Сейчас нет нужды для призыва женщин, состоящих на учете, на военную службу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

Он отметил, что в военное время женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны в воинские части на военную службу.

"Сейчас такой необходимости нет", - отметил Горбач.

Он уточнил, что в отдельных случаях женщины могут быть мобилизованы по наиболее дефицитным специальностям: медицинские, связь, вычислительная техника, радиоэлектроника и тому подобное.

"Но следует заметить, что по состоянию на сегодня ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия. Пока такая необходимость не наступила", - сказал представитель ВСУ.

Воинский учет женщин: что известно

Как сообщал УНИАН, в конце 2021 года Министерство обороны расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны встать на воинский учет военнообязанных. Отмечалось, что женщин могут призывать в Вооруженные силы или привлекать к оборонительным работам, но только в военное время. Работодатели женщин соответствующих специальностей должны контролировать их пребывание на воинском учете.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период.

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