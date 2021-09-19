Юрий Болоховец считает, что "большая лесная стройка" - абсолютно реальная задача.

Высадить миллиард деревьев за три года в Украине сложно, но реально. За год Государственное агентство лесных ресурсов высаживает 200 миллионов новых деревьев.

Об этом рассказал глава Гослесагентства Юрий Болоховец в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, всего в Украине 10 миллионов гектаров леса, их них в распоряжении Гослесагентства 7,6 миллиона гектаров.

"Остальные - это другие пользователи: коммунальные, военные, научные. Только Гослесагентство высаживает за год 200 миллионов новых деревьев. Если к этой акции присоединятся все остальные пользователи и просто каждый сознательный гражданин, я считаю, что это абсолютно по силам", - отметил чиновник.

Читайте такжеЮг Украины через 30 лет станет пустыней - ученыйПри этом он указал, что каждый украинец должен бороться с негативными изменениями климата

"Те критические и негативные изменения климата, которые мы уже чувствуем - пыльные бури, расширение пустынь, наибольшая распаханность земель в Украине среди стран Европы - это нужно останавливать не только президенту и лесникам, это касается непосредственно каждого, кто планирует жить и создавать условия для будущих поколений", - подытожил Болоховец.

Обещанная высадка деревьев:

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине.

Зеленский заявил, что в ближайшие три года в Украине будет посажено 1 млрд деревьев.

21 апреля Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов.

Автор: Анастасия Горбачева