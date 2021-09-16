Стоимость высадки одного гектара семенами деревьев будет составлять примерно 35 тысяч гривень.

В рамках программы "Зеленая страна" будет высажено за 3 года примерно 1 миллиард семян, а не саженцев разных деревьев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховец.

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"Высадив всего в рамках программы 6 тысяч семян на гектар, через 100 лет мы будем иметь где-то примерно 300 деревьев на гектар. Но эти деревья выполнят свою миссию", - отметил Болоховец.

По его словам, стоимость проекта составит 6 млрд грн, из которых 4 млрд грн будут взяты из собственных ресурсов, а остальные 2 миллиарда – или с помощью средств доноров и спонсоров, или из госбюджета.

При этом, он подчеркнул, что стоимость высадки одного гектара семян будет составлять примерно 35 тысяч гривен.

Как следует из озвученных Болоховцем данных, всего в рамках проекта будет засажено 171 тыс. гектаров примерно 1 миллиардом семян, из которых через 100 лет вырастет пятьдесят миллионов полноценных зрелых деревьев.

Обещанная высадка деревьев:

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2021 года подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна" для увеличения количества лесов в Украине.

Зеленский заявил, что в ближайшие три года в Украине будет посажено 1 млрд деревьев.

21 апреля Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок проведения национальной инвентаризации лесов.

Автор: Богдан Слуцкий