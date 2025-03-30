Доходы президента и его семьи несколько выросли в прошлом году.

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский и его семья заработали 15,2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента со ссылкой на его декларацию о доходах.

В частности погашение облигаций внутренних государственных займов принесло семье Зеленских 8 млн 585 тыс. грн. Также доходы семьи состояли из президентской зарплаты Владимира Зеленского, банковских процентов и дохода от предоставления собственной недвижимости в аренду, что принесло еще 6 млн 700 тысяч гривен.

"Увеличение доходов семьи Президента Украины по сравнению с предыдущим годом произошло благодаря восстановлению поступления полной суммы арендных платежей. "Остаток денежных средств семьи Главы государства на конец 2024 года значительно не изменился", - заявили в пресс-службе президента.

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Что известно о личной жизни Владимира Зеленского

Как писал УНИАН, дети президента - дочь Александра и сын Кирилл - остаются в Украине несмотря на войну. Зеленский подчеркнул, что его семья своим примером показывает, как должны вести себя семьи во время войны.

В условиях войны президент имеет ограниченное время для общения с семьей. Он отметил, что его "программа 5+5" предусматривает 5 минут общения утром и 5 минут вечером.

Относительно личных планов на будущее, не связанных с государственной деятельностью, Зеленский признался, что после завершения войны и президентской каденции не планирует возвращаться к юмористической карьере. Он отметил, что не видит себя снова на сцене.

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