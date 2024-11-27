Первая леди Украины поделилась, что у Зеленского за последние два года пошатнулось здоровье.

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее влюбила сеть в свой новый образ на встрече с министром Дании, рассказала, как полномасштабное вторжение россиян повлияло на ее мужа - Президента Украины Владимира Зеленского. Знаменитость поделилась, что у главы государства возникли некоторые проблемы со здоровьем.

Об этом общественный деятель сообщила во время визита в Италию и Ватикан в интервью итальянской газете La Repubblica. По словам Зеленской, война негативно влияет на самочувствие ее возлюбленного.

Первая леди говорит, что Владимир Александрович страдает из-за болей в спине. Причиной этому являются большие физические и эмоциональные нагрузки. Не секрет, что с началом большой войны лидер страны переживает большой стресс и мало отдыхает.

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"Тысяча дней войны закалили моего мужа. Стресс разрушает его спину", - сказала Елена.

Итальянские журналисты также поинтересовались у Зеленской, как она относится к победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США. В ответ на это она отметила, что пока рано говорить о его политических решениях и то, приведет ли он к справедливому миру в Украине.

"Он избранный президент, он еще не занял должность в Белом доме. У него есть два месяца, чтобы тщательно подготовить все меры, которые необходимо принять, когда он начнет свой мандат. Я не могу говорить от имени украинского президента или Украины. Все, чем я могу поделиться с вами, это мое личное мнение", - указала супруга президента.

В дополнение, во время разговора с журналистами первая леди резюмировала, что сейчас уже удалось вернуть 388 похищенных россиянами детей в Украину.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, где находятся ее дети и когда видится с мужем. Первая леди Украины рассказала о трудностях, с которыми сталкивается ее семья.

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