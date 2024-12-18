В прошлом президент был одним из самых известных в Украине комиков, но пять лет назад он стал главой государства и забыл о карьере юмориста.

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее лишил государственных наград 34 предателей, впервые за долгое время заговорил о своей карьере комика. Глава государства ответил, готов ли после победы Украины в войне и завершения его каденции на посту президента вернуться на большую сцену.

Как известно, Зеленский до избрания его лидером страны в 2019 году был известным юмористом и актером, а также был одним из основателей Студии "Квартал 95". Карьера Владимира Александровича развивалась стремительно и за время на сцене он достиг немалых высот, и получил славу не только в Украине, но и за ее пределами.

Пять лет назад он кардинально сменил профессию, а после начала полномасштабного вторжения забыл о юморе вообще. Однако сейчас в интервью для издания Le Parisien президент признался, что не исключает, что со временем поклонники снова его смогут увидеть на сцене. Пока что ему сложно ответить точно, но он говорит, что все возможно.

"Сложно ответить, честно, не знаю. Я думаю, что это зависит в целом от того, какой человек внутри, и я не знаю, потому что эта война влияет на всех нас. Если я не потеряю того, что было внутри, то кто его знает, - может быть", - поделился Зеленский.

Также он отметил, что после завершения большой войны планирует заниматься привычной гражданской жизнью. Прежде всего глава страны хочет проводить много времени с родными и общаться с ними вживую, а не по телефону. Президент мечтает просто сходить с детьми и женой в кинотеатр и отдохнуть.

"У меня очень много планов. То, что люди делают ежедневно, когда у них нет войны, вот всем этим мы будем заниматься. Дети, семья, родители. Не по телефону, а посидеть поговорить. С сыном поиграть в футбол, с дочкой поговорить об университете, с женой поехать в командировку", - добавил Владимир Александрович.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала, как война повлияла на здоровье мужа-президента. Первая леди Украины поделилась, что у Зеленского за последние два года пошатнулось здоровье.

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