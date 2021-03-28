Этой ночью перевели часы на летнее время. В 3 часа ночи стрелки часов перевели на один час вперед.

Сегодня Украина перешла на летнее время - стрелки часов перевели на час вперед в 3:00. Таким образом, украинцы сегодня будут спать на час меньше. Большинство современных гаджетов и электроприборов переходят на летнее время автоматически. Однако механические часы нужно переводить вручную.

Обратите внимание, что транспорт и заведения также будут работать по новому времени. Если вы выезжаете куда-то 28 марта, время прибытия транспорта в билете будет указано с учетом перевода часов.

Точное время в Украине

Узнать точное киевское время можно на этом сайте. Киевское время установлено на территории всей страны кроме оккупированного Крыма.

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Как перевод времени влияет на здоровье

Ученые считают, что перевод времени является большим стрессом для организма. В эту ночь нарушаются биоритмы человека, что может привести к бессонице, головной боли, усталости, сонливости и плохому настроению. Чтобы легко перенести переход на летнее откажитесь от кофе и алкоголя в этот день, постарайтесь не нервничать и ложиться спать в одно и то же время.

Напомним, что в Украине ведутся дискуссии об отмене перевода часов, однако Верховная Рада не одобрила законопроект. Некоторые специалисты считают, что перевод времени не несет никакой пользы для экономики. Многие страны мира отказались от сезонной смены времени.

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Автор: Екатерина Пулатова