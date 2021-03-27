Несмотря на дискуссии о целесообразности сезонного перевода часов, Украина вскоре перейдет на летнее время.

Каждый год в Украине принято переводить часы на летнее и зимнее время. Несмотря на то, что по поводу целесообразности изменения времени не утихают дискуссии о его целесообразности, 2021-й год не станет исключением и весной украинцы должны перейти на летнее время.

Летнее время 2021: когда Украина переведет часы

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеЕжегодный перевод стрелок часов весной и осенью предусмотрен постановлением Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Датой перехода на летнее время определено последнее воскресенье марта.

Соответственно, перевод времени в этом году состоится в ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта. Этой ночью необходимо переместить стрелки часов на один час вперед. Делать это принято в 3:00. Следовательно, перевод часов на час сократит время на сон.

Почему ежегодно переводят часы

Сезонный перевод часов был введен для более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение.

Однако многие страны уже отказались от смены времени дважды в год. Ведь в противовес экономии электричества выставляется вред для организма человека и другие факторы.

Перевод времени в Украине: попытки отмены

В Украине уже не раз поднимали вопрос о целесообразности сезонного перевода часов. В 2011 году Верховная Рада даже проголосовала за то, чтобы прекратить дважды в год крутить стрелки часов и оставить постоянным летнее время. Однако из-за реакции населения данное решение отменили.

В последнее время в Украине снова заговорили о необходимости отказа от перевода времени. Осенью 2020 года в Раде инициировали соответствующий законопроект. В начале марта 2021 года парламент поддержал его в первом чтении, однако для принятия в целом не хватило голосов и проект закона отправили на доработку.

Как пережить переход на летнее время

Читайте такжеМайские праздники 2021: как будут отдыхать украинцы в третий месяц весныПереход на летнее время, когда сон внезапно уменьшается на час, у многих людей может вызвать бессонницу, проблемы с концентрацией внимания, раздражительность, упадок сил, смену настроения и даже обострение хронических заболеваний.

Специалисты советуют заранее самостоятельно готовить организм к смене времени. Так, за неделю-две до этого можно начать чуточку раньше ложиться спать и просыпаться, постепенно "сдвигая" график на несколько минут.

Полезна для организма любая физическая активность, в частности прогулки на свежем воздухе. Важно также придерживаться правильного рациона питания, исключив алкоголь и вредную пищу, пить много жидкости и, конечно, хорошо высыпаться.

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Автор: Алина Вишневская