Также посчитано количество тех, кто соскучился по советским дефицитам и КГБ.

Лишь 3% опрошенных считают россиян и украинцев братскими народами, потому что "гибридная" и полномасштабная войны России против Украины дискредитировали эту идею. Таковы данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Братские народы или нет

В ходе опроса респондентам предлагалось сделать выбор из трех суждений:

"украинцы и русские всегда были и остаются братскими народами" (с этим согласилось 3% опрошенных, а в 2017 году таких было 27%),

"украинцы и русские раньше были братскими народами, но уже такими не являются" (46%, а в 2017 - 50%).

"украинцы и русские никогда не были братскими народами" (44% в 2024 году против 16% в 2017).

Особенно заметные изменения по сравнению с 2017 годом произошли в Восточном и Южном регионах. Если в 2017 году 52% жителей Востока считали, что "украинцы и русские всегда были и остаются братскими народами", то в 2024-м эту точку зрения здесь разделяют лишь 7%. В Южном регионе доля тех, кто так считает, уменьшилась с 45% до 7%.

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В Южном регионе большинство опрошенных теперь считают, что украинцы и россияне раньше были братскими народами, но уже таковыми не являются (66%), в Восточном и Центральном регионах - относительное большинство (соответственно 45% и 49%), в Западном регионе - 33%. Считают, что украинцы и русские никогда не были братскими народами, 62,5% жителей Западного региона, 43% жителей Центрального региона, 34% жителей Востока и 21,5% жителей Юга страны.

Среди представителей старшей (50 и более лет) возрастной группы большинство (51%) разделяют точку зрения, что украинцы и русские раньше были братскими народами, но уже таковыми не являются. В младшей возрастной группе (от 18 до 35 лет) чаще (50%) считают, что украинцы и русские никогда не были братскими народами, в средней возрастной группе (36-49 лет) эти две точки зрения имеют одинаковое количество сторонников (по 46%).

Сколько украинцев тоскуют по СССР

В Центре Разумкова отмечают, что в последние годы существенно возросло число граждан Украины, которые негативно относятся к возможности восстановления СССР в любой форме. Во время этого опроса только 8,8% ответили, что хотели бы восстановить порядки времен СССР (в 2017 году - 20.8%) и с 63% до 78% выросла доля тех, кто не хотел бы этого.

Не хотели бы восстановления порядков времен СССР 67% жителей Восточного региона, 74% - Центрального региона, 76% - Южного региона и 93% жителей Западного региона. Не хотели бы восстановления таких порядков 71% представителей старшей (50 и более лет) возрастной группы и 84% тех, кто моложе 50 лет.

Результаты опроса, свидетельствуют, что доля тех, кто считает развал СССР закономерным и прогрессивным историческим событием, выросла до 68,6% (в 2017 году - 59,2%), а тех, кто считает это исторической катастрофой, снизилась до 12,2% (в 2017 - 27,1).

Справка. Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине.

Людей опрашивали методом face-to-face на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Социология российского империализма

Как сообщал УНИАН, в 2022 году директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха заявил, что так же, как когда-то удивительно исчез Советский Союз, может исчезнуть имперская Россия.

Он отмечал, что более 90% украинцев изменили свое отношение к россиянам на негативное. Какие-то сантименты еще немного остались на юге и востоке Украины, но это считанные проценты, подчеркнул он.

Головаха назвал несколько сценариев, как могут развиваться отношения россиян и украинцев по завершении войны. В частности, война заканчивается, Украина одерживает победу и возвращает оккупированные Россией территории. Следовательно, какая-то перспектива, что украинцы изменят свое отношение к россиянам на позитивное, есть только в одном случае: если Россия извинится, компенсирует все потери и вернет все, что захватила.

Однако, по его словам, пока на это не стоит надеяться, если в России не произойдут изменения, связывающие ее с цивилизованным западным миром, если туда не придут люди, которые способны это сделать и как-то нормализовать российско-украинские отношения и отношение россиян к украинцам.

Он отмечал, что пока россияне будут считать, что они правы в этой войне, что правильно делали, что нас били, до тех пор они нас будут ненавидеть. А когда признают, что были неправы, то для них это будет большой когнитивный диссонанс. А люди не хотят жить в условиях когнитивного диссонанса. Единственное, что может помочь, кто-то им объяснит, прежде всего, авторитетные люди из той же России, что они были неправы, и они это осознают. Как в свое время это было с немцами. Немцам, народу с большими традициями цивилизованного развития, чем у россиян, нужно было 20 лет, чтобы это принять и извиниться. Головаха сказал, что россиянам нужно, по меньшей мере, одно поколение. И это в лучшем случае.

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