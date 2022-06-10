Эксперт считает, что так, как когда-то за несколько лет изумительно смог исчезнуть Советский Союз, точно так может исчезнуть не Россия как государство, а Россия как часть так называемого "русского мира".

Россия имеет амбивалентную (двойственную) природу. С одной стороны, это, так сказать, отсталая православная нецивилизация, а с другой — вполне нормальная европейская цивилизация, в которой есть много элементов абсолютно идентичных тем, что есть на Западе. Проблема только в том, на какие "педали" давить.

Об этом заявил директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью НВ.

"Если на недоцивилизационные, где есть страшная русская православная церковь, российский имперский синдром с его фантомными болями, то будет страшный монстр, который представляет угрозу всему человечеству. А если давить на "педали", связывающие РФ с Западом, то будет совсем другая Россия", - отметил эксперт.

Головаха выразил убеждение, что так, как когда-то за несколько лет изумительно смог исчезнуть Советский Союз, точно так может исчезнуть не Россия как государство, а Россия как часть так называемого "русского мира".

"Последний останется абсолютно маргинальным очагом активности в цивилизованной России, если начнут давить на "педали", которые соединяют Россию с цивилизованным миром. Понятно же, что русские имеют и культуру, и науку, и все, что присутствует на Западе, — просто надо, чтобы эта сторона стала господствующей, а не "русский мир" с его атрибутами", - убежден социолог.

Кроме того, по его словам, на сегодня более 90% украинцев изменили свое отношение к россиянам на негативное. Какие-то сантименты еще немного остались на юге и востоке Украины, но это считанные проценты, подчеркнул он.

"Когда-то Международный институт социологии совместно с российскими социологами проводил исследование, согласно результатам которого, россияне относились к украинцам хуже, чем украинцы к русским, хотя агрессорами были именно русские. Это известный феномен, который объясняется так: кого ты бьешь, того и ненавидишь. Не так бьешь, что ненавидишь, а потому ненавидишь, что бьешь", - говорит эксперт.

Вместе с тем Головаха назвал несколько сценариев, как могут развиваться отношения россиян и украинцев по завершении войны.

"Война заканчивается, Украина одерживает победу и возвращает оккупированные Россией территории. Следовательно, какая-то перспектива, что украинцы изменят свое отношение к русским на позитивное, есть только в одном случае: если Россия извинится, компенсирует все потери и вернет все, что захватила", - отметил социолог.

Однако, по его словам, пока на это не стоит надеяться, если в России не произойдут изменения, что связывают ее с цивилизованным западным миром, если туда не придут люди, которые способны это сделать и как-то нормализовать российско-украинские отношения и отношение россиян к украинцам.

"Пока русские будут считать, что они правы в этой войне, что правильно делали, что нас били, до тех пор они нас будут ненавидеть. А когда признают, что были неправы, то для них это будет большой когнитивный диссонанс. А люди не хотят жить в условиях когнитивного диссонанса. Единственное, что может помочь - кто-то им объяснит, прежде всего, авторитетные люди из той же России, что они были неправы, и они это осознают. Как в свое время это было с немцами. Но и там все было не так просто. Еще в середине 1950-х треть немцев считали, что при Гитлере было лучше и к фюреру относились положительно. А уже в середине 1960-х это стало маргинальным явлением. То есть немцам, народу с большими традициями цивилизованного развития, чем у русских, нужно было 20 лет, чтобы это принять и извиниться. Поэтому в отношении россиян, считаю, что нужно, по меньшей мере, одно поколение. И это в лучшем случае", - подчеркнул Головаха.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина после войны создаст прочную границу с Российской Федерацией и больше не будет разговоров о "братских народах".

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