Что происходит за кулисами Бюро экономической безопасности.

Ужасное двойное ДТП на Столичном шоссе Киева, из-за которого молодая девушка осталась без ног. Возле пострадавшей на видео с места - мужчина. Именно он был за рулем "Тойоты Кемри", из-за которой и произошла трагедия. Это руководитель детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Ткачук.

Тот, который катался по экзотическому побережью на розовом кабриолете под песню группы "Ленинград". Тот, который, вероятно, фиктивно развелся с женой. Тот, который живет в элитной квартире мамы. Детали - в проекте "Хапуга.UA".

Ужасное ДТП в Киеве

В воскресенье в разгар дня на Столичном шоссе ВАЗ врезается в белый Додж. Водитель и пассажирка последнего выходят на дорогу.

Видео дня

"Сначала произошло одно дорожно-транспортное происшествие. Люди, участники этого дорожно-транспортного происшествия, находились возле своих автомобилей, то есть на проезжей части", - рассказал основатель юридической компании "Автоюрист" Богдан Глядик.

И тут в машины и людей влетает третья машина - "Тойота Кемри", за рулем которой "бебивец". Она врезается в "Додж" и калечит девушку - пассажирку Кристину Безрук.

"Поскольку люди находились возле своих транспортных средств, произошел, фактически, наезд на этих людей. К сожалению, с очень тяжелыми последствиями. Из публичной информации там очень тяжелые последствия. Непонятно, почему именно если мы едем, мы издалека видим, что происходит какая-то ситуация, то есть что-то непонятно, логично мы уменьшаем скорость, начинаем больше обращать внимание на это. Вопрос, почему произошло так, что водитель не увидел то, что произошло", - говорит Богдан Глядик.

Эксперты считают, это могло произойти в случае, если водитель "Тойоты" Александр Ткачук несся на большой скорости.

"Если он не отреагировал на эту опасность, значит он уже ехал со скоростью, которая не была безопасной. Мы можем сделать предположение, что он превышал скорость", - рассказал Глядик.

Хотя эксперты не исключают, что для полной картины нужно знать почему и как долго пассажиры были на проезжей части и было ли место ДТП обозначено для других водителей. Все же сходятся во мнении, что с большей вероятностью девушка осталась без ног, потому что чиновник БЭБ не смог вовремя затормозить из-за слишком высокой скорости.

"Если речь шла о наезде фактически на неподвижный автомобиль после предыдущего ДТП и там как-то человек, возможно, попал между этими автомобилями, в результате чего такие травмы - это совершенно другая ситуация. И в таком случае, очевидно, можно говорить о виновности того водителя, который совершил наезд на такое неподвижное препятствие", - говорит адвокат Вадим Володарский.

Травмы, которые получила девушка, считаются тяжелыми. При таких обстоятельствах по закону водителя - вероятного виновника не обязательно арестовывают. Но как показывает практика, обычно водитель все же оказывается в СИЗО.

"Обычно, если тяжкие последствия, то сразу пытаются задержать водителя, избирать ему меру пресечения. Не обязательно это должно быть содержание под стражей мера пресечения", - говорит Глядик.

Был ли Ткачук трезвым

Ткачук же, хотя на видео с места аварии нет видимых ранений, по сообщениям в СМИ с травмой головы оказался в больнице, а не за решеткой или под домашним арестом. Следствие должно установить был ли "бебивец" трезвым.

По сообщению Украинской правды, на месте ДТП он прошел тест на "Драгере", который не показал алкоголя в крови. Но в конце концов, если вину Ткачука докажут, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Сейчас из-за участия топ-чиновника в ДТП дело передали для расследования ГБР. Чтобы узнать больше деталей, журналисты обратились к следователям, но ответа за несколько дней не получили.

Зато узнали, что "Тойоты", которой управлял Александр Ткачук, в декларации чиновника нет. Но оказался он в ней не случайно. По сообщениям наших источников, на этой машине Ткачук ездит постоянно. Однако авто не принадлежит и семье чиновника.

"Тойота" зарегистрирована на одесское предприятие "Элвикон", учредителем которого является сейшельский оффшор. Само предприятие по документам специализируется на компьютерной технике, а вовсе не на аренде авто. На каких условиях один из руководителей БЭБ ездит на этой машине - надеемся увидим в ответе Бюро экономической безопасности. Но похоже, Александр Ткачук любит машины с историей.

Экзотическим побережьем, на розовом кабриолете, под песню группы "Ленинград" во время войны в Украине разъезжает главный детектив БЭБ Александр Ткачук.

Но кроме отпуска за границей в разгар войны фактически главный борец с экономической преступностью в Украине Александр Ткачук может скрывать еще давление на детективов БЭБ и вероятно фиктивный развод.

"Ткачук руководит работой детективов, а также он, я могу вам сказать, что он руководит и действующим, и действующим председателем", - рассказал заместитель председателя Совета общественного контроля БЭБ Денис Жело.

Что происходит за кулисами Бюро экономической безопасности

О давлении со стороны руководителя Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александра Ткачука заявили детективы БЭБ. Информацию об этом обнародовал блогер-разоблачитель и телеведущий Евгений Плинский и народный депутат из профильного комитета Верховной рады Ярослав Железняк.

"Детективы жалуются, что и.о. руководителя детективов БЭБ Александр Ткачук активно и откровенно блокирует эффективные следственные действия на Львовской табачной фабрике. В частности Ткачук пытается замять и скрыть найденные в селах вокруг линий по производству сигарет", - написал Железняк.

Речь шла о якобы уничтожении доказательной базы - найденное оборудование вероятно пытались разобрать, чтобы сделать невозможным экспертизу, которая бы доказала, что оно имеет отношение к продукции, которую распространяет фабрика.

Чтобы разобраться в том, что происходило на самом деле при обысках на Львовской табачной фабрике, мы обратились с запросом в Бюро экономической безопасности.

Но вместо ответов из Бюро экономической безопасности пришла обычная отписка: "Сообщаем, что в БЭБ не поступало информации от физических или юридических лиц, которые являются основанием для проведения проверки или служебного расследования по затронутым в письме вопросам".

Заместитель председателя совета общественного контроля при БЭБ Денис Жело убежден, что описанная блогером ситуация о давлении на детективов выглядит вполне реалистично.

"Я слышал эту ситуацию от сотрудников силовых ведомств, которые мне рассказывали", - говорит Жело.

Он уже заявлял о масштабной коррупции в БЭБ на заседаниях ВСК.

В Бюро экономической безопасности Александр Ткачук - ключевая фигура. Как объясняют общественные деятели-антикоррупционеры, структура БЭБ является такой, где председатель БЭБа является исключительно администратором.

Напомним, что за три года существования сейчас в БЭБ уже четвертый глава. Детективы же должны быть независимыми и подчиняются только руководителю Главного подразделения детективов - то есть Александру Ткачуку.

"Сам руководитель детективов имеет очень большое влияние на каждое производство, фактически каждое дело. Он знает, что там происходит, и фактически он может изменить ход", - говорит председатель ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Кто такой Александр Ткачук

Кто же он такой Александр Ткачук, человек, который имеет реальное и безусловное влияние на деятельность Бюро экономической безопасности Украины?

Скандальным было само назначение бывшего налогового милиционера Александра Ткачука на топовую должность главного правоохранительного органа по экономическим преступлениям. Председатель правления экспертной организации StateWatch Александр Леменов подчеркивал, что у Ткачука критически недостаточно руководящего профессионального стажа. А именно это обязательное квалификационное требование.

"На должность руководителя главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности назначили Александра Ткачука, который является близким к куратору "правоохранительного" направления в Офисе Президента Олегу Татарову", - писали в СМИ. давление на бизнес, непрозрачный конкурс в БЭБ - все это только укрепило общественность в том, что ключевые "бебовцы" заботятся не об интересах государства.

"Следователи и прокуроры являются процессуально независимыми фигурами, там осуществляется процессуальное руководство, но по данным отдельных СМИ, именно Оксандра Ткачука связывают с Олегом Татаровым, поэтому вполне, вероятно, что может осуществляться какое-то давление", - говорит Сергей Миткалик.

Пока антикоррупционнки бьют тревогу, Александр Ткачук живет в элитной столичной квартире, которая записана на его мать, и ездит отдыхать за границу.

Развод Ткачука может быть фиктивным

В декларации фактически главного борца с экономической преступностью Украины много недвижимости: две квартиры и дом в Житомире. Но две дочери и якобы бывшая жена (об этом интересном моменте чуть позже) живут в Австрии.

А вот в Киеве Ткачук имеет уже только одну квартиру, зарегистрированную на его мать. Правда недвижимость - премиальная. 117-метровая квартира, которой пользуется Ткачук, находится в историческом центре Киева, жилом комплексе бизнес-класса на Воздвиженке. Квартиры без ремонта такой же площади стартуют от 225 тысяч долларов. В соседнем доме у якобы бывшей жены Ткачука - гараж. А еще до полномасштабного вторжения в паре десятков метров от гаража у Анастасии Ткачук была собственная художественная мастерская.

Но в 2020 году у семьи Ткачука было больше недвижимости: еще две квартиры в Киеве. А потом перерыв до 2023 года в декларировании, плюс развод и пунктов в декларации стало меньше. Вот только развод Александра Ткачука выглядит как фейковый. В начале 2022 года, до российского нашествия он с семьей счастливо отдыхал на Кубе в розовом кабриолете под песню группы "Ленинград".

А уже в конце года - развелся с женой. Вот только через месяц она в соцсети в посте называет Александра Ткачука лучшим мужем и прекрасным папой ее детей. Странно - чего же тогда разводились с "лучшим"?

"Если у чиновника есть определенное количество имущества, которое превышает его состояние официальные, ему нужно его спрятать", - говорит антикоррупционный эксперт Дмитрий Остапчук.

Фиктивные разводы у топ-чиновников - не редкость. Эксперты объясняют, что так они скрывают состояние не только от общественности, а в первую очередь от более тщательной и глубокой проверки НАПК.

"Все проверки деклараций, поданных госслужащими, проверяет Национальное агентство по предотвращению коррупции. У него есть определенные алгоритмы и риск-факторы, которые именно вот таким образом и определяют, попадает ли чиновник и его декларация в рискованные зоны и нужно ли проверять сведения, которые он предоставляет. Один из таких риск-факторов - это значительно преувеличение суммарной оценки имущества госслужащего над его официальными доходами за определенное количество лет. тогда этот человек попадает в эти риск-факторы и может быть через некоторое время назначена его проверка этой декларации", - рассказал Дмитрий Остапчук.

А вот скрыть выезд за границу в разгар войны Александру Ткачуку не удалось. Его командировку в сентябре 2022 года, по крайней мере так был оформлен выезд, которая одновременно оказалась отпуском за свой счет разбирали на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по БЭБу в феврале прошлого года.

Как пишет издание "Цензор Нет", члены комиссии подозревали даже подделку документов.

"Если человек выезжает за границу и попадает за границу, едет с целью командировки, например, выполнять определенную государственную функцию, потому что командировку он осуществляет в рамках профессиональной деятельности. То есть ты не можешь брать в это время отпуск, где-то отдыхать, где-то перемещаться, кроме того маршрута, который указан в нем. Это основание для начала дисциплинарного производства", - говорит Сергей Миткалик.

Журналисты направили запросы и к председателю ВСК, однако ответа не получили. А вот в ГБР ответили - что расследование не проводят, пока что: "Указанные в нем сведения будут учтены при реализации задач, поставленных перед Государственным Бюро расследований".

Теперь - после ужасной аварии Александр Ткачук все же фигурирует в расследовании ГБР. Возможно, следователи смогут пристальнее присмотреться и к другим скандальным сообщениям относительно Александра Ткачука. И в конце концов расставить точки во всех вопросах к топ-чиновнику Бюро экономической безопасности.