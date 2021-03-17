Анастасия Дьякова

По моему мнению, история вокруг откровенных постов двух детей, 8-летней модели и 13-летнего блогера, должна стать «красным флажком» для всех родителей.

Первым делом обращайте внимание на то, что ваши дети смотрят в интернете. У этой девочки - полмиллиона подписчиков детей. Она для них является лидером мнений, поэтому ее модели поведения могут подражать. В прошлом месяце родители много слышали об опасном контенте в интернете по поводу нанесения вреда детям, но такой контент тоже опасен. Он влияет на ценности, на мировосприятие ребенка.

В целом контент, который дети видят в интернете, - отдельная тема. Ведь часто он может побудить к ранней сексуализации

Во-вторых, обращайте внимание, в каком возрасте дети появляются в социальных сетях. Напомню, что согласно законодательству большинства соцсетей, нельзя создавать собственные страницы до 13 лет.

В целом контент, который дети видят в интернете, - отдельная тема. Ведь часто он может побуждать к ранней сексуализации. Специалисты, проводящие обучение детей по сексуальному развитию, рассказывают, что маленькие девушки (11-12 лет) чаще спрашивают о сексуальных отношениях, чем о физиологическом развитии тела. Их больше интересует сексуальная составляющая, чем, например, менструации. Почему? Это к вопросу влияния порнографического контента, который дети видят в интернете. Устанавливайте «родительский контроль».

Важно понимать, что из-за ранней сексуализации дети могут совершать сексуальное насилие над другими детьми или становиться жертвами сексуального насилия. Именно поэтому преступники часто показывают детям детскую порнографию (это одна из причин, почему мы боролись за криминализацию ее хранения и просмотра). Показывая этот контент, они нормализуют такие действия в понимании детей. Учите детей, какие прикосновения со стороны других людей безопасны и приемлемы.

В восемь лет ребенок просто не может иметь столь близкие «романтические» отношения

Относительно именно этой истории с детьми-блогерами, некоторые эксперты в ее обсуждении также акцентируют на ранней сексуализации ребенка. Но я бы не говорила в этом ракурсе. Для меня это вопрос именно развращения ребенка! В восемь лет ребенок просто не может иметь столь близкие «романтические» отношения. Потому что у него другие психологические и физиологические потребности.

Украинские граждане должны знать, что на днях у нас ужесточили наказание за сексуальную эксплуатацию детей. 12 марта президент подписал законопроект, которым секс с ребенком до 16 лет карается пятью годами заключения. А налаживание контакта с ребенком с целью сексуального насилия грозит лишением свободы до двух лет. Даже если сексуального контакта не было, но были намерения и действия, направленные на то, чтобы это произошло. То есть если бы в этой истории этот парень-блогер был старше своих 13 лет, уже был бы вопрос сексуального насилия над ребенком.

Часто родители детей-блогеров не осознают, что это не какая-то фановая выходка, а работа

Также вопрос, как родители девочки выполняют свои обязанности. Написано, что ее страницу Instagram ведет мама. Так вот, часто родители детей-блогеров не осознают, что это не какая-то фановая выходка, а работа. И вопрос не только в количестве часов вовлеченности ребенка в работу, оплату, но также в возможности закончить ведение блога. Ведь если это уже большой бизнес для родителей, то ребенок просто становится инструментом зарабатывания денег.

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба уже обратился по этой истории в правоохранительные органы. Теперь ждем заключения от офиса Генерального прокурора по этому делу.

Анастасия Дьякова, основательница образовательного проекта #Stop_sexтинг

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