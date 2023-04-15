Пока неизвестно, куда именно "прилетело".

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области утром прогремели мощные взрывы.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, взрывов было два.

"Только что два мощных взрыва в Мариуполе", - написал Андрющенко в своем Телеграм-канале.

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Больше подробностей пока не сообщается. Местные паблики также пока молчат относительно этих "прилетов".

Мариуполь под оккупацией: что происходит в городе

Оккупанты захватили Мариуполь ценой огромных потерь. Украинские воины держали оборону до последнего. В конце мая воины вышли из "Азовстали". Город попал под оккупацию.

Количество жертв среди гражданских мариупольцев Украина оценивает десятками тысяч. Даже после оккупации в городе растет смертность. Новые захоронения появляются на Старокрымском кладбище. Одной из основных причин высокой смертности в городе является низкий уровень медицины.

Кроме того, в городе растет количество людей с инфекционными заболеваниями. Распространяются, в частности, дизентерия и сальмонеллез.

В то же время оккупанты продолжают уничтожать разрушенный ими же Мариуполь. В городе снесли памятник известному художнику Архипу Куинджи. "Борются" россияне и с домами: снесено уже более 350 многоэтажек.

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