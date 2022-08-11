Он напомнил, что враг стянул на юг Украины крупную группировку войск.

У Украины "есть шанс" за два месяца освободить оккупированный россиянами Херсон.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

"Потому что есть определенные ритмы. И сейчас надо посмотреть, что они будут делать - те войска, которые туда перебросили. Там же еще очень некислая группировка - до 20 БТГ стоит на левом берегу Херсонщины. Она может пойти как на Запорожье, так и на Херсон", - объяснил он.

По словам Арестовича, "нормальная" БТГ - это 650-700 человек, однако в Херсонскую область стянули "битые" - по 400-500 военных.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский предположил, что первым крупным городом, освобожденным в ходе контрнаступления ВСУ, может быть не Херсон, а Мелитополь.

Также боец ВСУ объяснил, почему затягивается освобождение Херсона и области