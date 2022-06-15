Евгений Балицкий заявил, что уже якобы набрали более 200 "защитников".

Российские оккупанты на временно оккупированной территории Запорожской области начали собирать "добровольцев". Они должны "защищать" регион от украинских военных.

Об этом заявил местный гаулейтер Евгений Балицкий

По его словам, якобы уже собрали больше 200 "защитников".

"У нас есть своя милиция. У нас уже есть батальоны людей, мы пока их не оформляем, но большое количество людей, которые хотели бы сегодня "защищать" свою родину именно от ВСУ. Люди приходят, записываются. Мы пока фиксируем большие списки. Более 200 человек есть уже в списках людей, которые уже готовы идти", - заявил Балицкий.

В то же время он указал, что "освобождать" земли будут только российские военные, потому что "собственных сил не хватит никогда".

Как ранее сообщал УНИАН, член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированные районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В Кремле говорят, что это пока не представляется возможным.

Позже так называемый "председатель" ВГА Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий подписал указ о "национализации" имущества Украины.

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