Он отметил, что это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости.

Президент Владимир Зеленский растрогал украинцев поздравлением ко Дню Соборности. По его словам, это событие передало следующим поколениям украинской нации две мудрости.

"Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбы, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь настоящего единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Наша Украина едина, потому что сильная. Сильная, потому что единая. С Днем Соборности, непреодолимые!", - заявил президент в видеообращении.

Президент в своем обращении также упомянул все украинские регионы, достопримечательности и исторические фигуры.

Видео дня

День Соборности

Ежегодно 22 января Украина отмечает День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

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