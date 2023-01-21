Из-за агрессии России минимум для 200 млн человек на трех континентах - в Африке, Азии и Европе - ухудшился доступ к продовольствию.

Президент Владимир Зеленский призвал мир к большей решимости для того, чтобы остановить агрессию Россию. Об этом шла речь в его выступлении на Конференции министров сельского хозяйства в Берлине, что происходит в рамках Глобального форума по вопросам продовольствия и сельского хозяйства.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда была и всегда будет добросовестным и ответственным участником глобальных отношений на рынке продовольствия:

"Это наша моральная константа: на плодородных почвах должна быть пшеница, а не воронки от взрывов".

Он подчеркнул, что, даже потерпев террористическую агрессию со стороны России, Украина продолжает экспортировать продовольствие в страны во всем мире.

"До этой войны, которую Россия развязала против нас и которой уничтожает наш потенциал, в частности аграрный, ежемесячно мы отправляли на экспорт 6,5 млн тонн продовольствия. Из-за российской агрессии и действий России по блокированию нашего экспорта продовольствия поставки сократились вдвое. Если посчитать это не в тоннах, а в жизнях, то это минимум 200 млн людей в разных странах на трех континентах – в Африке, Азии и Европе, для которых ухудшилось доступ к продовольствию", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сокращение украинского экспорта продукции влечет за собой рост цен в Европе, для Азии это означает рост угрозы социальной нестабильности, для Африки, для таких стран, как Эфиопия или Судан, это означает пустые столы у тысяч и тысяч семей.

"Это означает, что мир нуждается в большей решимости и большем сотрудничестве для того, чтобы останавливать агрессии, которые ломают продовольственный рынок. Чтобы останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки поставок продовольствия. Чтобы привлечь к ответственности любого тирана, который пытается сделать голод инструментом своей политики", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, победить голод и гарантировать продовольственную безопасность вполне реально. Также можно стабилизировать цены на продовольствие на мировом рынке. Однако для этого мир должен наказать агрессоров и помогать странам, которые сейчас оказались на грани голода, отметил Зеленский.

"Именно это делает Украина. Именно это делают наши партнеры. Я призываю всех: присоединяйтесь", - сказал президент Украины, пригласив поддержать украинскую инициативу "Зерно из Украины" и создание продовольственных хабов в странах Африки.

Экспорт во время войны

Ранее УНИАН уже сообщал, что во время войны украинский экспорт в ЕС достиг 28 миллиардов долларов. Украина будет расширять сухопутные транспортные коридоры и экспорт в ЕС и, соответственно, меньше зависеть от морского экспорта.

12 января депутаты приняли закон о гарантиях возврата валютной выручки при экспорте зерна. За принятие законопроекта проголосовали 231 народный депутат. 13 января стало известно, что Украина отправит в Нигерию 25 тысяч тонн зерна.В Мининфраструктуры также рассказали, что сейчас происходит с "зерновым коридором".

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