Он находится на самоизоляции в Италии.

Украинский телеведущий Савик Шустер получил положительный тест на COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Шустер сообщил в эфире программы "Свобода слова", которую ведет сегодня по видеосвязи, а не непосредственно из студии.

"Сегодня программа очень необычная. Во-первых, я не в студии, я в Италии. Так случилось, что перед отлетом в Киев я сдал тест и оказался положительным. Поэтому я в изоляции", - сказал Шустер и добавил, что "застрял" в маленьком городке в Южной Тоскане.

По словам ведущего, чувствует он себя "очень хорошо".

Напомним, 22 октября стало известно, что бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская