Возможность выбора для людей предусмотрели в том, что как правило, у людей остается участок и для них логично было бы восстановить дом на нем, ответила Шуляк.

Владелец разрушенного войной жилья сможет выбирать, как использовать государственную компенсацию: на приобретение готовой квартиры в многоквартирном доме, или же на строительство (ремонт) нового частного дома на своей территории.

Об этом рассказала председатель Комитета ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства а также председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, комментируя законопроект № 7198, который Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом 23 февраля.

"Вариант с финансированием строительства нового жилья будет действовать только в случае частных домов. Ведь построить отдельную квартиру невозможно - она в любом случае будет находиться в многоэтажном доме. Поэтому собственник разрушенного жилья сможет получить на выбор или сертификат для покупки или инвестиции в строительство жилья, или средства на счет, которые можно будет использовать на восстановительные работы и приобретение строительных материалов на восстановление своего жилья", - разъяснила она.

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Возможность выбора для людей предусмотрели в том, что как правило, у людей остается участок и для них логично было бы восстановить дом на нем. Впрочем, есть города / села, где есть большие разрушения инфраструктуры, поэтому для кого-то лучше будет получить сертификат и приобрести жилье в другом месте. Если средств на сертификате недостаточно для покупки в городе, где человек захочет купить жилье, может сможет доплатить, чтобы получить желаемое.

Глава партии также подчеркнула, что граждане будут иметь право самостоятельно выбрать географическую локацию для использования жилищного сертификата. Ключевым показателем здесь будет лишь сумма средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.

"То есть если стоимость квартиры, разрушенной на Черниговщине, схожа со стоимостью нового жилья на Тернопольщине - человек может выбрать этот регион. Но мы видим, что большинство населения предпочитает жить в родных городах, а потому логично, что мы сосредоточимся на восстановлении этих городов", - отметила Елена Шуляк.

Она также подчеркнула, что государство будет выделять людям собственные или привлеченные средства, не дожидаясь репараций от России. На сегодня в соответствующем фонде есть более 17 млрд грн, конфискованных у российского Сбербанка.

Напоминается, что 13 декабря 2022 года парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства, направленного на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушения. Реформа будет способствовать качественному, прозрачному и быстрому восстановлению Украины, а также предоставит возможность международным партнерам, которые присоединятся к финансированию восстановления страны после войны, мониторить качество выполнения работ.