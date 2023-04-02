Он поручил профильным органам проработать содержание петиции и проинформировать о результатах автора.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Государственной службе по этнополитике и свободе совести проработать петицию с призывом не запрещать УПЦ МП.

Ответ глава правительства появилась лишь 1 апреля, хотя петиция и набрала необходимое количество голосов еще 15 марта.

"Учитывая, что затронутые в петиции вопросы носят комплексный характер, государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и Кабинет Министров Украины", - говорится в ответе Шмыгаля.

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Запрет УПЦ МП

С конца ноября правоохранители проводят обыски в помещениях Украинской православной церкви Московского патриархата. Во время мероприятий правоохранители выявляли пропагандистскую литературу, русские награды за "освобождение Крыма", триколоры и символику так называемых "ЛНР" и "ДНР", российские паспорта, значительные суммы наличных и даже оружие.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. 27 декабря Конституционный суд Украины признал конституционным закон, что обязывает УПЦ МП изменить название таким образом, чтобы оно показывало принадлежность церкви к России. Да пока церковь отказывается выполнять его.

22 января президент Владимир Зеленский ввел в действия решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против 22 россиян, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику Кремля.

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