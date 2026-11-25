Среди автомобилей возрастом 2–3 года худший результат показала Tesla Model Y, а самой надежной оказалась Mazda CX-60.

Немецкий отчет TÜV за 2027 год показал, какие модели подержанных автомобилей имеют наибольшее количество технических неисправностей. Среди электромобилей лучший результат продемонстрировала Mazda, тогда как последние места в рейтинге заняли Tesla Model Y и MG4. Всего исследователи проанализировали данные почти 9,7 млн техосмотров.

Как пишет Vezess, для отчета TÜV за 2027 год были использованы результаты проверок, проведенных в Германии с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го. В статистику вошли 200 моделей автомобилей, среди которых 26 электромобилей.

По результатам исследования, 20,9% машин не прошли техосмотр из-за значительных или опасных неисправностей. Это примерно каждый пятый автомобиль. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился лишь на 0,6 процентных пункта.

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Еще 12,4% автомобилей прошли проверку с незначительными недостатками, а 66,7% не имели никаких замечаний. Кроме того, около 12 тысяч машин признали непригодными к эксплуатации и сразу изъяли из дорожного движения.

"Незначительное снижение доли неисправностей кажется положительным, но о переломе тенденции речи не идет", – отметил исполнительный директор ассоциации TÜV Йоахим Бюлер.

Какие электромобили показали лучшие и худшие результаты

Среди электрических моделей лучше всего выступила Mazda MX-30 с долей неисправностей 3%. Она заняла третье место в общем рейтинге. Далее расположились Audi Q8 e-tron с показателем 3,2%, Mini Cooper SE – 3,3% и Mercedes EQA – 3,5%.

В то же время три последних места среди автомобилей возрастом 2–3 года заняли исключительно электрокары:

107-е место – Tesla Model 3 с долей неисправностей 12,5%;

108-е место – MG4 с показателем 16%;

109-е место – Tesla Model Y с показателем 18,5%.

Для китайского производителя MG это первое появление легкового автомобиля в отчете TÜV. Дебют оказался неудачным: у MG4 особенно часто фиксировались проблемы с тормозными дисками.

Tesla Model Y снова оказалась на последнем месте. В то же время авторы отчета обратили внимание на особенность обслуживания автомобилей этой марки: Tesla не устанавливает обязательных интервалов технического обслуживания. Из-за этого часть владельцев не проходит предварительную проверку, а неисправности выявляются уже во время техосмотра.

Специалисты подчеркивают, что электромобили также нуждаются в регулярном обслуживании. Чаще всего проблемы возникают с тормозами, подвеской и освещением. Среди возможных причин называют более редкое использование механических тормозов из-за рекуперации и большей массы таких автомобилей.

Какие автомобили стали самыми надежными в разных возрастных категориях

Абсолютным победителем рейтинга второй раз подряд стала Mazda CX-60. Среди автомобилей возрастом 2–3 года доля неисправностей этой модели составила всего 2,3%.

Победители в других возрастных категориях:

2–3 года – Mazda CX-60 (2,3%);

4–5 лет – Audi Q8 e-tron (3,3%);

6–7 лет – VW T-Roc (6,1%);

8–9 лет – VW T-Roc (9,4%);

10–11 лет – Mercedes GLA и VW Golf Sportsvan (13,5%);

12–13 лет – Mercedes GLE/ML (17,2%).

Наибольшее количество неисправностей в соответствующих возрастных группах зафиксировано в следующих моделях:

2–3 года – Tesla Model Y (18,5%);

4–5 лет – BMW 1-й и 2-й серий (21,8%);

6–7 лет – Tesla Model 3 (27,9%);

8–9 лет – Dacia Duster (28,3%);

10–11 лет – Dacia Sandero (32,2%);

12–13 лет – Nissan Qashqai (35,5 %).

Автомобили в Германии стареют, а количество неисправностей растет

В Германии автопарк постепенно стареет. В начале 2026 года в стране насчитывалось около 49,5 млн легковых автомобилей, а их средний возраст достиг 10,9 года. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 9 лет. Сейчас более четверти машин эксплуатируются не менее 15 лет.

С увеличением возраста автомобиля растет и вероятность провала техосмотра. Среди машин возрастом 4–5 лет этот показатель составляет 10,2%, среди 10–11-летних – уже 21,9%. А среди автомобилей возрастом 20–21 год техосмотр не проходят 38,7%. Чаще всего проблемы связаны с освещением, подвеской и силовой установкой.

В то же время VW T-Roc продемонстрировал высокую долговечность, став лидером сразу в двух возрастных категориях – 6–7 и 8–9 лет. В общем рейтинге качества автомобильных марок первое место вновь занял Mercedes, за ним расположились Toyota и Audi.

В отчете также упоминается дискуссия о введении ежегодного техосмотра для автомобилей старше 10 лет. Европейская комиссия предлагала сократить интервал между проверками с двух лет до одного, однако в мае 2026 года Европарламент отклонил это предложение. Окончательное решение должно быть принято после трехсторонних переговоров между Советом ЕС, Европарламентом и Еврокомиссией.

Рынок автомобилей – последние новости

Как сообщал УНИАН, в октябре украинский автопарк пополнился почти 5,2 тысячами подержанных автомобилей из США. По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года показатель сократился на 10%.

Наибольшую долю среди автомобилей из США составили бензиновые модели, на которые пришлось 45% продаж. Электромобили составили 36%, гибридные автомобили – 14%, дизельные – 3%, а машины с ГБО – 2%.

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