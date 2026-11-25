По оценкам OSINT-исследователей, за три месяца Россия могла выпустить по Украине 331 баллистическую и гиперзвуковую ракету, из которых украинская ПВО перехватила лишь 26.

В течение сентября, октября и ноября украинская противовоздушная оборона перехватила лишь 26 российских баллистических и гиперзвуковых ракет. В то же время Россия за этот период могла запустить по Украине 331 такую ракету. Таким образом, около 92% целей не удалось сбить. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на проанализированные данные Воздушных сил ВСУ.

За три месяца украинские военные уничтожили 26 российских баллистических и гиперзвуковых ракет. В частности, в сентябре перехватили восемь таких целей, в октябре – 11, а в ноябре – семь.

В то же время Воздушные силы ВСУ не сообщают общее количество баллистических и гиперзвуковых ракет, которые Россия выпустила по Украине за этот период.

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Исследовательская группа OSINT Frontline Data Lab подсчитала, что в течение 83 дней российские войска, вероятно, запустили 248 баллистических и 83 гиперзвуковые ракеты. Всего речь идет о 331 цели.

Таким образом, украинская ПВО смогла перехватить примерно 8% от общего количества таких ракет, тогда как около 92% не удалось уничтожить.

Украина сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для Patriot

На фоне усиления российских ударов Украина испытывает нехватку ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон задерживает поставки около 60 таких ракет, в частности тех, которые уже оплатили европейские партнеры.

Поскольку ракеты Patriot производятся в США, Вашингтон должен согласовывать их экспорт и реэкспорт, в том числе из европейских арсеналов. Среди задержанных поставок есть ракеты PAC-3 – одно из самых эффективных средств защиты Украины от российской баллистики.

Четыре партии ракет PAC-3 до сих пор не согласованы к отправке

По имеющейся информации, восемь ракет PAC-3 должны были передать Украине в сентябре, ещё десять – в октябре, десять – в ноябре и 12 – в декабре.

Однако ни одна из этих четырёх партий до сих пор не была одобрена к отправке.

Из-за нехватки перехватчиков возможности украинской ПВО противодействовать баллистическим ударам остаются ограниченными. Как отмечает издание, пустые пусковые установки Patriot означают, что почти каждая российская баллистическая ракета может достичь цели в Украине.

Patriot для Украины – последние новости

Напомним, в прошлом месяце США одобрили продажу Украине 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 общей стоимостью около 2,1 млрд долларов.

Впрочем, западные СМИ пишут, что министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, хотя Вашингтон уже согласовал их поставку. Часть боеприпасов хранится в европейских арсеналах и финансируется западными союзниками Киева.

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