В проекте документа появились положения о возможных переходных периодах, однако польская сторона требует доработать отдельные пункты.

Европейская комиссия пересмотрела позицию ЕС на переговорах о вступлении Украины и частично учла требования Польши по защите фермеров и перевозчиков. Об этом сообщает RMF 24.

Речь идет о двух направлениях переговоров – сельском хозяйстве и транспорте, которые Украина хочет открыть до конца года. По данным радиостанции, новые положения позволяют ограничить доступ наиболее чувствительной украинской агропродукции на рынок ЕС. Также там прописаны особые правила выплаты дотаций украинским хозяйствам и переходный период для каботажа, то есть перевозок внутри страны, которые выполняют иностранные перевозчики.

"Польша хочет еще более детальных предохранителей", – сказал RMF FM польский дипломат.

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В проекте переговорной позиции указано, что "может быть необходимым введение переходных периодов или целевых специальных решений". Они касаются дотаций ЕС для украинских хозяйств и доступа на рынок для наиболее чувствительной агропродукции. Речь идет, в частности, о зерне, птице, яйцах или сахаре, хотя в документе они прямо не называются.

По словам журналистов, так Брюссель реагирует на обеспокоенность таких стран, как Польша. В 2023 году на польский рынок хлынул поток украинской агропродукции, и местные фермеры вышли на протесты. Они подчеркивали, что не могут конкурировать с более дешевым импортом. Тогда дело дошло до блокады границы и споров с Брюсселем относительно ограничений на ввоз.

Еще в октябре Еврокомиссия допускала особые предохранители для украинского аграрного сектора. Там отмечали, что из-за его "масштаба и высокой продуктивности" могут понадобиться ограничения доступа к дотациям ЕС и европейскому рынку для наиболее чувствительных продуктов.

Похожая история, как пишет RMF FM, и с перевозками. После российского вторжения ЕС отменил обязательные разрешения для многих рейсов украинских компаний. Польские перевозчики жаловались, что конкурируют с ними в неравных условиях. В ноябре 2023 года они заблокировали пункты пропуска на границе и требовали изменить правила доступа украинских фирм на рынок.

"Изменения идут в направлении наших требований", – рассказала журналистке RMF FM польский дипломат.

Впрочем, по его мнению, Варшава хочет доработать и усилить отдельные положения.

СМИ отмечает, что у Польши есть важный инструмент давления, ведь каждый следующий этап переговоров о вступлении можно открыть или закрыть только при согласии всех стран ЕС. Поэтому Варшава способна затормозить процесс, если решит, что ее интересы защищены недостаточно. Еврокомиссия же хочет открыть оба направления переговоров с Украиной до 15 декабря.

Протесты фермеров – что известно

Один из шумных протестов состоялся в ноябре прошлого года. Польские фермеры устроили месячную общенациональную акцию протеста примерно в 50 городах страны. Аграрии требовали защитить рынок от украинской агропродукции и выступали против торгового соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР. Они жаловались, что цены на местную пшеницу, кукурузу и сахар сильно упали.

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