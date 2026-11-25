Надя Пришляк

В Telegram-каналах сообщают о потере противником трех МиГ-31 и двух Су-34.

В результате массированной атаки на российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области были поражены 5 самолетов, среди которых МиГ-31 и Су-34. Об этом сообщает в Telegram Exilenova+.

При этом отмечается, что "Саваслейка" считается одним из самых защищенных аэродромов.

Сообщается со ссылкой на Telegram-канал "Абсолютно надежный источник", что сегодняшняя ночь была продуктивной. В частности, на аэродроме "Саваслейка" были поражены 3 российских самолета МиГ-31 и 2 Су-34.

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"Именно с этого аэродрома взлетали российские МиГ-31К, которые запускали "Кинжалы"", – говорится в сообщении.

Как известно, вблизи села Саваслейка расположена российская авиабаза, а рядом находятся города Викса, Кулебаки и Навашино.

Также сообщается, что был поражен Куйбышевский НПЗ, где зафиксированы повреждения с возгоранием обеих установок первичной переработки (АВТ-4, АВТ-5) и установки каталитического риформинга.

Кроме того, атакован Сизранский НПЗ. Речь идет о повреждениях с возгоранием АВТ-6, установок каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива и изомеризации.

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На данный момент официальных подтверждений о нападении Сил обороны на эти вражеские цели нет.

Атаки на аэродром "Саваслейка"

Как сообщал УНИАН, в августе 2026 года Генштаб ВСУ отмечал, чтобыл поражен аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области. В Генштабе уточнили, что там зафиксировано попадание в цель с последующим пожаром на территории аэродрома.

"Саваслейка" используется для базирования и применения истребителей-перехватчиков МиГ-31К – носителей аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

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