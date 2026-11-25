Этот заказ стал крупнейшим для Boeing от китайской авиакомпании с 2017 года.

Компания Boeing получила заказ на 50 узкофюзеляжных самолетов от Xiamen Airlines, входящей в группу China Southern Airlines, пишет Bloomberg.

Этот заказ стал крупнейшим для Boeing от китайской авиакомпании с 2017 года. Он будет полностью состоять из самолетов 737-8 MAX. Это позволит Китаю получить крайне необходимые новые авиалайнеры для обновления устаревшего авиапарка.

Каталожная стоимость 50 самолетов составляет примерно 7,4 млрд долларов, однако авиакомпания отметила, что фактическая цена сделки будет ниже благодаря скидкам, предоставленным Boeing.

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23 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Китая заказа еще 250 самолетов. Это может приблизить общее количество заказанных воздушных судов к первоначально ожидаемым 500 единицам.

Boeing фактически лишился доступа к китайскому рынку на фоне ряда проблем с производством и качеством самолетов, большинство из которых были связаны с масштабными авиакатастрофами.

Вашингтон и Пекин уже длительное время ведут торговую войну, которая охватывает широкий спектр товаров – от критически важных полезных ископаемых до полупроводниковых чипов. Трамп использовал торговые рычаги и пошлины для заключения выгодных сделок для американских компаний, и Boeing стала одним из главных бенефициаров этой политики.

За последнее десятилетие Китай заказал несколько сотен самолетов у европейской компании Airbus. Авиапарк Xiamen Airlines насчитывает примерно 174 самолета. У авиакомпании также есть заказы еще на несколько десятков воздушных судов, преимущественно производства Airbus.

Гражданская авиация Китая – последние новости

Китай активно пытается заменить самолеты Boeing и Airbus с помощью собственного узкофюзеляжного лайнера COMAC C919, но сталкивается с серьезными производственными, технологическими и регуляторными барьерами.

Ранее УНИАН писал о возможныхкритических недостатках первых серийных C919. Среди них – повреждения креплений элементов системы пожарной сигнализации, отслоение панели закрылков и заклинивание клапанов противообледенительной системы.

Сообщалось также, что COMAC не удалось выполнить планы по значительному увеличению выпуска пассажирских самолетов C919: в 2026 году производитель передал заказчикам лишь относительно небольшое количество новых авиалайнеров.

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