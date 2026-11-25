Автомобиль оснащен четырьмя независимыми электродвигателями – по одному на каждом колесе.

Китайский BYD YangWang U9 Xtreme установил новый рекорд скорости в одном направлении, разогнавшись до 503,17 км/ч. Таким образом, он стал первым серийным автомобилем в истории, преодолевшим отметку в 500 км/ч, сообщает локальное издание Forbes BiH (Forbes Босния и Герцеговина).

Рекорд был установлен 1 ноября на закрытой автомагистрали в Абу-Даби. В сентябре прошлого года YangWang U9 Xtreme установил предыдущий мировой рекорд на испытательном полигоне Automotive Testing Papenburg в Германии, разогнавшись до 496,22 км/ч.

Тогда он превзошел результат хорватского электромобиля Rimac Nevera R (431,45 км/ч), который считался самым быстрым электрокаром в мире, а также опередил Bugatti Chiron Super Sport 300+.

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YangWang U9 Xtreme приводится в движение четырьмя независимыми электродвигателями – по одному на каждом колесе. Они развивают чрезвычайно высокую частоту вращения – до 30 000 об/мин – и работают на 1200-вольтовой электрической архитектуре. Суммарная мощность превышает 2220 кВт (около 3000 л. с.), что более чем вдвое превышает мощность стандартной версии модели U9 (1300 л. с.).

Чрезвычайно высокие характеристики автомобиля и его ограниченный тираж сопровождаются соответственно высокой ценой.

"Стоимость одного экземпляра Yangwang U9 Xtreme превышает 20 миллионов юаней (около 2,73 млн евро), что делает его самым дорогим автомобилем, представленным на Пекинском автосалоне этого года. Тираж ограничен 30 экземплярами для всего мира", – сообщил в конце апреля генеральный директор BYD по вопросам бренда и связей с общественностью Ли Юньфэй.

Первым покупателем автомобиля стал клиент из Австралии.

В случае с Yangwang U9 Xtreme прибыль не является приоритетом китайского производителя. Главная цель проекта – продемонстрировать инженерные возможности BYD в сфере разработки электродвигателей и аккумуляторов. Ранее стало известно, что компания ведет активные переговоры о выходе в Формулу-1.

Амбиции BYD по выходу в Ф1 подтвердил и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем. По его словам, два китайских автопроизводителя – BYD и Geely – официально обратились в FIA по поводу участия в Формуле-1. Он также отметил, что предлагал BYD приобрести одну из уже существующих команд Формулы-1, однако китайский производитель не проявил интереса к такому варианту и хочет создать собственную команду.

Спортивные автомобили – последние новости

Недавно компания Ferrari представила новые модели 296 Challenge Stradale и 296 Challenge Evo, созданные в рамках тесного сотрудничества над гоночными и серийными автомобилями. Производитель подчеркивает, что они демонстрируют тесную связь между этими двумя направлениями.

Ferrari 296 Challenge Stradale – это дорожная версия суперкара, допущенная к эксплуатации на дорогах общего пользования, тогда как 296 Challenge Evo предназначен исключительно для гоночных трасс.

Ранее сообщалось о презентации эксклюзивного суперкара Ferrari CZ26, которая состоялась в рамках мероприятия Monterey Car Week в США. Автомобиль был создан по индивидуальному заказу американского клиента – поклонника итальянского бренда.

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