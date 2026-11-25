Растет интерес к железнодорожным станциям, обслуживающим крупные европейские тематические парки.

Париж и Лондон остаются "бесспорными фаворитами" среди туристов, путешествующих на поезде. В то же время данные международной платформы по бронированию железнодорожных билетов Rail Europe свидетельствуют о росте интереса к Равенне, Больцано, Линцу и городам, откуда удобно добираться до тематических парков, сообщает Euronews.

Отмечается, что итальянская Равенна вошла в список европейских направлений, поисковые запросы по которым среди туристических агентов и туроператоров растут быстрее всего.

"В отчете платформы по бронированию железнодорожных билетов проанализированы поисковые запросы и бронирования за период с 1 октября 2025 года по 31 октября 2026 года. Исследование также зафиксировало рост интереса к направлениям от итальянских Альп до станции, обслуживающей парижский Диснейленд", – отмечают авторы.

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В Rail Europe отметили, что Париж, Лондон и крупнейшие города Италии остаются фаворитами для железнодорожных путешествий. Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что следующий интересный маршрут для туристов может начинаться в менее очевидном месте – например, с короткой поездки в город на востоке Германии или семейного путешествия в тематический парк.

Равенна лидирует по количеству заблаговременных бронирований

Равенна, известная своими впечатляющими мозаиками, привлекает всё больше внимания и выделяется сразу по двум показателям исследования.

Город стал одним из направлений, поисковые запросы по которым среди туристических агентов и туроператоров росли быстрее всего. В то же время пассажиры, бронировавшие билеты напрямую через Rail Europe, в среднем делали это за 57 дней до отправления. Это самый длительный средний срок заблаговременного бронирования, зафиксированный в потребительском сегменте исследования.

Эти два результата касаются разных групп: в одном случае анализировали, какие направления искали агенты и туроператоры, в другом – насколько заранее обычные путешественники бронировали поездки.

Больцано и французские Альпы привлекают внимание туристов

После зимних Олимпийских игр 2026 года вырос интерес туристических агентов и туроператоров к Больцано в итальянской провинции Южный Тироль. В другой части северной Италии всё больше внимания привлекает Бергамо.

В соседней Франции среди направлений, поисковые запросы по которым на платформе росли быстрее всего, оказались Шамбери и Гренобль.

Оба города являются воротами во Французские Альпы. Туристы, планирующие железнодорожное путешествие с посещением Франции и северной Италии, вновь могут воспользоваться маршрутом Париж – Милан, который возобновил работу в 2025 году.

Тематические парки и городские путешествия

Также обращается внимание на ещё одну тенденцию: растёт интерес к железнодорожным станциям, обслуживающим крупные европейские тематические парки. Это заметно как среди обычных путешественников, так и среди туристических специалистов.

Станция Рингсхайм является железнодорожными воротами в немецкий парк развлечений Europa-Park, а станция Марн-ла-Валле обслуживает парижский Диснейленд.

"В этих случаях железнодорожная станция тесно связана с впечатлениями, которые стремится получить путешественник. Для туристических специалистов знание о том, какие станции привлекают внимание, может быть столь же полезным, как и понимание популярности городов", – отметили в Rail Europe.

Среди направлений, поисковые запросы по которым в целом росли быстрее всего, также оказались австрийский Линц и немецкие города Лейпциг и Дрезден.

Эксперты выделили среди местных достопримечательностей концертные залы и рождественские ярмарки, которые могут стать поводом для поездки, посвященной посещению концерта или праздничным выходным.

Вторая жизнь старого музея

Напомним, музей, впервые открывший свои двери на Афинском Акрополе в 1874 году, вновь открылся после высокотехнологичной реконструкции. Небольшое каменное здание считается старейшим музеем современной Греции. Он был закрыт с 2007 года – за три года до того, как страну охватил масштабный финансовый кризис. Семилетняя реставрация обошлась в 6,2 млн евро. Работы были профинансированы из государственного бюджета и благодаря частным пожертвованиям.

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